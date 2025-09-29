यश चोपड़ा की बहू की 10 फोटो, बॉलीवुड की है टॉप एक्ट्रेस, 5वीं और 7वीं फोटो पर हार बैठेंगे दिल

यश चोपड़ा बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई हिट फिल्में दी. वहीं उनकी प्रोडक्शन कंपनी यशराज फिल्म्स बॉलीवुड के जाने माने प्रोडक्शन हाउस में से एक हैं. दिवंगत डायरेक्टर ने दीवार, कभी कभी और त्रिशूल जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया. जबकि उन्होंने शाहरुख खान के साथ भी सुपरहिट फिल्में डायरेक्ट कीं, जिसमें वीर जारा, दिल तो पागल है और जब तक है जान हैं. यश चोपड़ा के दो बेटे आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा हैं. बड़े बेटे आदित्य ने पर्दे के पीछे डायरेक्शन और प्रोड्यूसर की जिम्मदेरी संभाली. तो वहीं उदय चोपड़ा ने बतौर एक्टर अपनी पहचान बनाई. हालांकि अब वह फिल्मी दुनिया से दूर हो चुके हैं. लेकिन उन्हें आज भी धूम सीरीज के लिए जाना जाता है. पर क्या आप जानते हैं कि यश चोपड़ा की बहू 90 के दशक की सुपरस्टार रह चुकी हैं. दरअसल, यश चोपड़ा की बड़ी बहू एक्ट्रेस रानी मुखर्जी हैं.

रानी मुखर्जी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार हैं, जिन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है.

वह 2000 के दशक में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं, जिन्होंने यह खिताब हिट फिल्मों के कारण हासिल किया.

रानी मुखर्जी का जन्म मुखर्जी समर्थ फैमिली में हुई. वहीं उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत पापा राम मुखर्जी की बंगाली फिल्म बियेर फूल से की.

हालांकि बॉलीवुड फिल्म राजा की आएगी बारात से उन्होंने 1996 में ही एक्टिंग डेब्यू किया.

रानी मुखर्जी की पहली कमर्शियल सक्सेस फिल्म गुलाम थी. वहीं रोमांटिक फिल्म कुछ कुछ होता है से उन्हें 1998 में अलग पहचान मिली.

इसके बाद रानी मुखर्जी के करियर में ठहराव आया. लेकिन 2002 में यशराज फिल्म की साथिया से उन्हें फिर पॉपुलैरिटी हासिल हुई.

रानी मुखर्जी ने चलते चलते, हम तुम, वीर जारा और कभी अलविदा ना कहना और ब्लैक जैसी फिल्मों से फैंस के दिलों में अपना नाम कमाया है.

पर्सनल लाइफ की बात करें तो रानी मुखर्जी ने आदित्य चोपड़ा से शादी की है. वह उनकी दूसरी पत्नी हैं.

कपल की बेटी अदीरा हैं. जबकि एक्ट्रेस ने 2020 में पांच महीने की प्रेग्नेंसी के बाद मिसकैरिज की जानकारी दी थी.

रानी मुखर्जी को हाल ही में इतने सालों के करियर में पहला नेशनल अवॉर्ड मिला था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं.