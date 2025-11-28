कौन हैं नंदिका द्विवेदी? पलाश मुच्छल-स्मृति मंधाना केस में एक और लड़की की एंट्री, इंटरनेट पर मचा हंगामा

म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी अब कब होगी कोई नहीं जानता है. कपल की शादी बीती 23 नवंबर को थी, जो स्मृति के पिता की तबीयत बिगड़ने की वजह से पोस्टपोन कर दी गई. दूसरी तरफ पलाश के दूसरी महिलाओं के साथ चैटिंग की तस्वीरों ने हंगामा मचाया हुआ है और साथ उनकी एक्स गर्लफ्रेंड बिरवा शाह संग प्रपोजल की तस्वीरों ने भी सोशल मीडिया हिला डाला है और इस शादी के पोस्टपोन होने की वजह इसे ही बताया जा रहा है. इतना ही नहीं इस पूरे मामले में एक और नाम चर्चित हो रहा है, जिसका सीधा कनेक्शन पलाश से बताया जा रहा है. इसका नाम नंदिका द्विवेदी है, आइए जानते हैं कौन हैं नंदिका द्विवेदी.



कौन हैं नंदिका द्विवेदी?

नंदिका एक प्रोफेशनल डांसर, कोरियोग्राफर और पर्सनल इंस्ट्रक्टर हैं, जो मुंबई में रहती हैं. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बी.कॉम की डिग्री ली है और आईएमटी गाजियाबाद से एमबीए किया है. वह पियूष भगत और शाजिया सामजी के साथ भी कोलैब कर चुकी हैं. अब एक रेडिट यूजर के हवाले से बिना किसी सबूत के पलाश संग नंदिका का नाम जोड़ा रहा है. खबरों की मानें तो नंदिका को बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर बॉस्को की टीम के द्वारा को पलाश की शादी में डांस ट्रेनिंग के लिए चुना गया था. इसके बाद से पलाश और नंदिका का नाम जोड़ा जा रहा है, जबकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है.



पलाश ने स्मृति को किया चीट?

दूसरी तरफ मेरी डी कोस्टा वो महिला है, जिसके साथ पलाश की बातचीत के स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं. पलाश की एक्स गर्लफ्रेंड बिरवा शाह है, जिसे कंपोजर शादी के लिए प्रपोज तक कर चुके हैं. इधर अकेली पड़ीं स्मृति के साथ उनकी सभी साथी खिलाड़ी जुड़ी हुई हैं. स्मृति को उनके चाहनेवालों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है. बता दें, साल 2019 से पलाश और स्मृति एक-दूजे को डेट कर रहे थे और बीती 23 नवंबर को दोनों की शादी थी, जो कि अब अनिश्चितकाल के लिए टल चुकी है. सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि पलाश ने स्मृति को चीट किया है, इसलिए यह शादी टूट चुकी है, जो अब कभी नहीं होगी.