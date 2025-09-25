विज्ञापन

जब जया बच्चन ने सेट पर भोजपुरी सुपरस्टार की खूब की पिटाई, वो बोलता रहा- मुझे लग रही है...लेकिन एक्ट्रेस

ये एक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े स्टार हैं इन्होंने जया बच्चन के साथ अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया उसे सुनकर आप भी सिर पकड़ लेंगे.

जब जया बच्चन ने सेट पर भोजपुरी सुपरस्टार की खूब की पिटाई, वो बोलता रहा- मुझे लग रही है...लेकिन एक्ट्रेस
जब जया बच्चन ने निरहुआ पर निकाला गुस्सा!
भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव, जिन्हें निरहुआ के नाम से भी जाना जाता है ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट पर बातचीत के दौरान 2012 में आई फिल्म गंगा देवी में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में खुलकर बात की. निरहुआ ने याद करते हुए कहा, "जब मैंने सुना कि मैं उनके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा तो मैं बिल्कुल सन्न रह गया. मेरे लिए वे भगवान जैसे हैं. जैसे ही मैंने उन्हें अपने सामने देखा, मुझे समझ नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दूं. लेकिन अमिताभ बच्चन वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं. उन्होंने तुरंत मेरी घबराहट भांप ली और मुझे सहज महसूस कराने के लिए चुटकुले सुनाने लगे. वे हंसते, मेरे गानों के बारे में बात करते और माहौल को हल्का-फुल्का बनाते."

उन्होंने बिग बी की एक यादगार सलाह भी शेयर की, "अमित जी ने एक बार मुझसे कहा था, 'जिस तरह से तुम अपने गानों में गा रहे हो, उससे लगता है कि तुम नेता बनना चाहते हो.' मैंने भी एक बार अपने पिता से कहा था कि मैं राजनीति में आना चाहता हूं. उन्होंने मुझे ऐसा न करने की सलाह दी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी. यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हुई. अब मैं तुमसे कह रहा हूं - ऐसा मत करो!' वह माहौल को सहज बनाने के लिए ऐसी बातें कहते थे. मेरे लिए, उनके साथ काम करना सचमुच एक सपने के सच होने जैसा था."

जया बच्चन के साथ निरहुआ का एक्सपीरियंस

लेकिन जया बच्चन के साथ निरहुआ का एक्सपीरियंस कहीं ज्यादा गहरा था. इस घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "एक सीन था जहां मुझे अपनी ऑन-स्क्रीन पत्नी को थप्पड़ मारना था और मेरी मां का किरदार निभा रही जया जी को मुझे डांटना और डंडे से पीटना था. लेकिन एक्टिंग करने के बजाय उन्होंने मुझे मारा. और उन्होंने मुझे जोर से मारा! वह बहुत गुस्सैल हैं."

उन्होंने हंसते हुए आगे कहा, "उन्होंने मुझे दो-तीन बार पीटा और मैंने उनसे कहा, 'आप सच में मुझे मार रही हो!' उन्होंने जवाब दिया, 'तो फिर तुमने मेरी बहू को क्यों पीटा?' मैंने कहा, 'वह तो बस नाटक था, लेकिन तुमने तो मुझे सच में मारा था!'"

जब निरहुआ से पूछा गया कि क्या उसने सचमुच उन्हें चोट पहुंचाई थी, तो उन्होंने कहा, "हो सकता है कि यह अनजाने में हुआ हो, लेकिन मुझे बहुत चोट लगी थी. फिर भी, मैंने इसे प्रसाद माना. आखिर कितने लोगों को जया बच्चन और अमिताभ बच्चन, दोनों के साथ काम करने का मौका मिला है?"

