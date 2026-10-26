रश्मिका मंदाना के साथ रिश्ते पर उठा सवाल तो विजय देवरकोंडा ने तोड़ी चुप्पी, पर्सनल वीडियो के साथ लिखा ये मैसेज

हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी निजी जिंदगी को लेकर हो रही ट्रोलिंग और अटकलों के बीच विजय देवरकोंडा ने भावुक लेकिन बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी है. अभिनेता ने प्यार, खुशी और अपने करीबी लोगों के साथ मजबूती से खड़े रहने के महत्व पर जोर देते हुए साफ कर दिया कि वह अपने रिश्ते को लेकर किसी भी तरह की नकारात्मकता को हावी नहीं होने देंगे. हाल ही में सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान कही गई बातों को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं और सवालों के बीच अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक खास मैसेज शेयर किया.

अपने बयान में उन्होंने अपने रिश्ते और उससे मिलने वाली खुशी पर खुलकर बात की. लोगों की राय को अपने निजी फैसलों पर हावी होने देने के बजाय विजय का यह संदेश उनके आत्मविश्वास, अपने फैसलों पर भरोसे और नकारात्मकता से दूर रहने के उनके नजरिए को दर्शाता है. अपने इस बेबाक मैसेज के जरिए विजय ने एक बार फिर साफ किया कि उनकी खुशी और निजी रिश्ते सोशल मीडिया पर होने वाली टिप्पणियों या लोगों की अटकलों से तय नहीं होते. उनके इस बयान को प्रशंसकों का भी समर्थन मिल रहा है, जो अपने रिश्ते के साथ मजबूती से खड़े रहने और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने के उनके फैसले की सराहना कर रहे हैं.

ऐसे समय में, जब सार्वजनिक हस्तियों की निजी जिंदगी लगातार लोगों की निगरानी और आलोचनाओं के दायरे में रहती है, विजय का यह संदेश याद दिलाता है कि जिंदगी के कुछ पहलुओं को वही लोग सबसे बेहतर समझ सकते हैं, जो उन्हें जी रहे होते हैं. अभिनेता का संदेश बिल्कुल साफ है खुशी, आपसी साथ और अपनी असल पहचान के साथ जिंदगी जीने की आजादी, लोगों की बेवजह की चर्चाओं से कहीं ज्यादा मायने रखती है.

रश्मिका मंदाना ने भी सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट के जरिए उन लोगों को जवाब देने की कोशिश की जिन्हें उनके रिश्ते में परेशानी दिख रही है.

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