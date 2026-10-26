Pratap Trailer: साजिश में फंसा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, सलाखों के पीछे शुरू हुई सबसे बड़ी लड़ाई, बेहद इम्प्रेसिव दिख रहे अमित साध

क्या होता है जब जिंदगी भर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाला एक पुलिस अधिकारी खुद कानून के शिकंजे में फंस जाता है? अमित साध और ईशा देओल स्टारर आगामी एक्शन ड्रामा फिल्म ‘प्रताप' के मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. ट्रेलर में एक जांबाज और सम्मानित एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जिंदगी में आए उस असाधारण मोड़ की झलक देखने को मिलती है, जो उसकी पूरी दुनिया बदलकर रख देता है. फिल्म में अमित साध प्रताप नाम के एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल जाती है, जब वह खुद सलाखों के पीछे पहुंच जाता है.

ट्रेलर में उसके अतीत और वर्तमान के बीच की कहानी दिखाई गई है, जो कई सवाल खड़े करती है. आखिर किन परिस्थितियों में प्रताप को जेल जाना पड़ता है और अब उसके सामने कौन-सी चुनौतियां आती हैं? दमदार टकराव, एक्शन से भरपूर सीक्वेंस और अप्रत्याशित घटनाक्रम ट्रेलर को दिलचस्प बनाते हैं. कभी कानून की रक्षा करने वाला यह अधिकारी अब खुद अपनी लड़ाई लड़ता नजर आ रहा है. फिल्म में ईशा देओल और उनके साथ कई अनुभवी कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई दे रहे हैं.

अपने किरदार के बारे में बात करते हुए अमित साध कहते हैं, “प्रताप कोई पारंपरिक पुलिसवाले की कहानी नहीं है. यही वजह है कि मुझे इस किरदार की यात्रा ने आकर्षित किया. यह एक ऐसे इंसान की कहानी है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी कानून लागू करने में बिताई, लेकिन एक दिन खुद कानून के दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है. इस किरदार के भीतर कई भावनाएं और विरोधाभास हैं, जिन्हें निभाना एक अभिनेता के तौर पर मेरे लिए दिलचस्प था. ट्रेलर आपको उसकी दुनिया की एक झलक देता है, लेकिन उसकी कहानी में अभी बहुत कुछ ऐसा है, जो पर्दे पर सामने आना बाकी है.”

वहीं, ईशा देओल कहती हैं, “मुझे ‘प्रताप' की कहानी की सबसे खास बात यह लगी कि यह ऊपर से जितनी सीधी-सादी दिखाई देती है, असल में उतनी है नहीं. इसकी कहानी में कई परतें हैं और जैसे-जैसे घटनाएं आगे बढ़ती हैं, आप किरदारों और उनकी परिस्थितियों को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं. अमित और सचिन के साथ काम करना एक शानदार अनुभव रहा. मैं चाहती हूं कि दर्शक फिल्म देखें और जानें कि इसमें उनके लिए क्या खास है.”

फिल्म के लेखक-निर्देशक सचिन सराफ कहते हैं, “प्रताप के जरिए मैं एक ऐसे इंसान की कहानी कहना चाहता था, जिसकी जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल जाती है, जब वह खुद को ऐसी परिस्थिति में पाता है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी. यह फिल्म फैसलों, उनके नतीजों और सही-गलत के बीच की बारीक रेखा की कहानी है. हमने एक्शन और भावनाओं को कहानी की जरूरत के मुताबिक रखते हुए इसे वास्तविकता के करीब दिखाने की कोशिश की है. ट्रेलर तो बस उस कहानी की शुरुआत है, जो फिल्म में आगे खुलकर सामने आएगी.”

निर्माता प्रदीप रंगवानी कहते हैं, “प्रताप ऐसी फिल्म है, जिसे बनाने में हमने बहुत मेहनत की है और जिस पर हमें पूरा विश्वास है. शुरुआत से ही हमें सचिन के विजन और उनकी कहानी पर भरोसा था. अमित ने अपने किरदार में गहराई लाई है और फिल्म में अनुभवी कलाकारों की शानदार टीम भी है, जो इसकी कहानी को और मजबूत बनाती है. हमें खुशी है कि आखिरकार हम दर्शकों के साथ फिल्म का ट्रेलर साझा कर रहे हैं. अब हम 20 नवंबर को ‘प्रताप' को सिनेमाघरों में लाने के लिए उत्साहित हैं.”

सचिन सराफ की लिखी और उनके डायरेक्शन में बनी ‘प्रताप' में अमित साध और ईशा देओल के अलावा सीमा बिस्वास, तिग्मांशु धूलिया और मिलिंद गुणाजी भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. प्रदीप रंगवानी और यूवी फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत यह फिल्म 20 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.