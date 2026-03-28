वरुण धवन ने बताई ड़ेढ साल की बेटी को थी ये बीमारी, कहा- मेरी बेटी को डीडीएच हुआ था

वरुण धवन ने हाल ही में खुलासा किया कि उनकी बेटी को 'डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ द हिप' (DDH) नाम की बीमारी के बारे में पता चला है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि यह एक ऐसी स्थिति है, जिससे नॉर्मल चलने और दौड़ने की क्षमता प्रभावित होती है. 'बी ए मैन, यार!' के लेटेस्ट एपिसोड में वरुण धवन ने बताया कि लारा जब लगभग डेढ़ साल की थी, तब उन्हें इस बीमारी के बारे में पता चला था. इसके बाद में लारा को एक मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ा और अब वह रिकवर कर रही हैं.

वरुण धवन ने बताया बेटी को था डीडीएच

वरुण धवन ने कहा, मेरी बेटी को डीडीएच हुआ था, जिसमें आपके हिप हिप सॉकेट से बाहर हो जाते हैं. पैर लंबा छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से वॉक टेड़ी हो जाती है. आप सही से चल और भाग नहीं पाते हो. आपको आर्थराइटिस जल्दी हो जाता है. स्लिप डिस्क जल्दी हो जाता है. वेस्ट में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है. जन्म पे ही इंडिया में हर जगह नहीं है इतना. लेकिन यहां भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो इसका केयर करते हैं.

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सर्जरी के बाद ढाई महीने कास्ट में रहना पड़ा

आगे उन्होंने कहा, उसे (लारा को) सर्जरी की जरुरत नहीं पड़ी. एक प्रोसीजर से वह हिप को दोबारा सही कर सकते हैं. लेकिन उसे स्पाइका कास्ट में रहना पड़ा. इसका मतलब है कि उसे ढाई महीने तक कास्ट में रहना पड़ा, जो कि बेहद मुश्किल है. उसे एनेस्थीसिया दिया गया, और जब वह जागी, तो वह कास्ट में थी. लेकिन अब कास्ट निकल चुका है. मैं इस पर एक किताब लिखना चाहता हूं.

वरुण धवन और नताशा दलाल के बारे में

वरुण धवन और नताशा दलाल शादी से पहले कई साल डेट कर चुके हैं. जबकि 24 जनवरी 2021 में कपल ने अलीबाग के द मेंशन हाउस में शादी की. कपल बचपन के दोस्त हैं, जिनकी शादी में परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे. वहीं 3 जून 2024 में कपल बेटी लारा के पिता बने हैं. हालांकि अब तक कपल ने कैमरे की नजरों से बेटी को दूर रखा है.

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