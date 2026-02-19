टॉक्सिक का आया नया पोस्टर, हाथ में शराब की बोतल लिए दिखे यश

केजीएफ जैसी फिल्मों के लिए चर्चा में रहे एक्टर यश अपनी नई फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर चर्चा में हैं, जिसका हाल ही में टीजर सामने आया थ, जो कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हो गया. लेकिन अब मेकर्स ने यश का नया पोस्टर शेयर कर दिया है, जिसमें वह हाथ में शराब की बोतल लिए नजर आ रहे हैं. वहीं उनके आसपास खून दिख रहा है, जो काफी चर्चा में है. इस पोस्टर को देखने के बाद फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे है और फिल्म के रिलीज होने का इंतजार करने की बात कहते हुए दिख रहे हैं.

टॉक्सिक का नया पोस्टर आया सामने



