Thangalaan First Review: रिलीज से पहले तंगलान का फर्स्ट रिव्यू आउट, जानें कैसी है फिल्म जिसमें हीरो ने कोबरा के हाथों से ही कर दिए दो टुकड़े

Thangalaan First Review: साउथ इंडियन मूवी स्टार चियान विक्रम के फैन्स बहुत जल्द उन्हें एक नए अवतार में देखने वाले हैं. उनकी और डायरेक्टर पा रंजीत की फिल्म तंगलान बहुत जल्द रिलीज होने वाली है. आपको बता दें कि इस फिल्म की रिलीज बहुत समय से पेंडिंग थी. अब इसकी रिलीज डेट 15 अगस्त 2024 तय हो गई है. ये फिल्म पिछले साल ही बन कर तैयार हो गई थी. पहले इस फिल्म को इसी साल जनवरी में रिलीज करने की प्लानिंग थी. लेकिन इस के बाद फिल्म की रिलीज बार बार टलती चली गई. लेकिन अब इसकी रिलीज डेट तय मानी जा रही है. फिल्म के हीरो का हाथों से ही कोबरा के दो टुकड़े कर देना और फिल्म का पूरा माहौल काफी कमाल का है. अब तंगलान की रिलीज से पहले ही फिल्म का फर्स्ट रिव्यू सामने आ गया है.

#thangalaan bgscore completed … have given my best … what a film…. Looking forward to…..And what a terrific trailer is on ur way soon ur gonna be mind blown . Indian cinema get ready for #thangalaan @chiyaan @beemji @StudioGreen2