थलपति विजय की लियो ने रिलीज से 42 दिन पहले यूके में मचाई धूम, एक दिन में बिके इतने हजार टिकट

एजेंसी ने सोशल मीडिया साइट एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) के जरिए ये गुड न्यूज शेयर की. उन्होंने लिखा, "Woah! We set the stage, but you stole the show! 24 घंटों के अंदर 10 हजार से ज्यादा टिकट बिके. सेल 100 हजार पाउंड को पार कर गई..Mass महसूस कर रहे हैं? यूके में #LEO के लिए आपने जो प्यार दिखाया है, उसने हमें हैरान कर दिया है. अक्टूबर 19 हमारा दिन #थलापति का जश्न मनाने का है. आइए इसे यादगार बनाएं!."

बता दें कि लियो 19 अक्टूबर, 2023 को रिलीज के लिए तैयार है. 'लियो' में थलपति विजय, तृषा, संजय दत्त, प्रिया आनंद, गौतम वासुदेव मेनन और मैथ्यू थॉमस सहित कई कलाकार शामिल हैं. फिल्म को डायरेक्ट लोकेश कनागरा ने किया है.