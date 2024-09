US Presidential Debate: पॉप म्यूजिक स्टार टेलर स्विफ्ट ने कमला हैरिस को किया सपोर्ट, लंबी पोस्ट लिख बताई वजह

अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हैं. रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस मैदान में हैं. दोनों ही कैंडिडेट्स के सपोर्ट में लगातार आम जनता और सेलेब्स पोस्ट और ट्वीट कर रहे हैं. अब इस लिस्ट में पॉप म्यूजिक स्टार टेलर स्विफ्ट का नाम भी जुड़ गया है. स्विफ्ट ने इंस्टाग्राम पर अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए हैरिस को सपोर्ट का ऐलान कर दिया है. टेलर स्विफ्ट ने एक लंबी पोस्ट लिख कमला के लिए अपने सपोर्ट की अनाउंसमेंट की. टेलर ने कहा कि उन्होंने कमला को सपोर्ट करने का इसलिए सोचा क्योंकि वह "उन अधिकारों और वजहों के लिए लड़ती हैं जिन पर मेरा विश्वास है."

'एक मतदाता के तौर पर मैं सब कुछ देखती और पढ़ती हूं'

"आप में से कई लोगों की तरह मैंने आज रात बहस देखी. अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अब उन मुद्दों पर अपनी रिसर्च करने और इन उम्मीदवारों के रुख के बारे में जानने का एक बढ़िया समय है जो आपके लिए सबसे अहम हैं. एक वोटर के तौर पर मैं इस देश के लिए उनकी नीतियों और योजनाओं के बारे में सब कुछ देखने और पढ़ने का ध्यान रखती हूं." टेलर ने लिखा.

Taylor Swift Endorses Kamla Harris in New instagram post and urges everyone to go out and vote #PresidentialDebate #TaylorSwift pic.twitter.com/qRpEAuUPRF