सोनाक्षी सिन्हा बनीं काजोल और पति जहीर को बना दिया शाहरुख, मजेदार वीडियो वायरल

सोनाक्षी सिन्हा ने ये मजेदार वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और कहा कि पूरा वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर जाएं.

सोनाक्षी सिन्हा बनीं काजोल और पति जहीर को बना दिया शाहरुख, मजेदार वीडियो वायरल
सोनाक्षी और जहीर बने डीडीएलजे के काजोल-शाहरुख
नई दिल्ली:

बॉलीवुड की चर्चित जोड़ी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल अपनी मस्ती भरी केमिस्ट्री के लिए फैंस के बीच खूब पसंद किए जाते हैं. यह जोड़ी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी मजेदार वीडियोज के जरिए प्रशंसकों का मनोरंजन करती रहती है. बुधवार (27 अगस्त) को सोनाक्षी ने सोशल मीडिया पर रोड ट्रिप का एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में सोनाक्षी और जहीर अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में जहीर इकबाल गाड़ी चलाते दिख रहे हैं और सोनाक्षी के साथ मिलकर मशहूर फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का गाना 'हो गया है तुझको तो प्यार सजना' में मजेदार रील बनाते दिख रहे हैं, जो इस रोड ट्रिप के मूड को और भी रंगीन बनाता है. सोनाक्षी और जहीर की यह केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आ रही है. वीडियो में उनकी मस्ती देखकर हर कोई मुस्कुरा रहा है.

सोनाक्षी ने इस वीडियो को कैप्शन दिया, "रोड ट्रिप गोल्स! बाकी वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर जाएं." अभिनेत्री का ये वीडियो प्रशंसकों को काफी पसंद आ रहा है. कई यूजर उन्हें 'हार्ट' और 'फायर' इमोजी कमेंट में पोस्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "वाह मैम, क्या गाना है," तो दूसरे ने लिखा, "ब्यूटीफुल कपल गोल," एक और यूजर ने लिखा, "बेस्ट जोड़ी," और एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "मैम, आपकी प्लेलिस्ट लिस्ट मिल सकती है क्या?"

सोनाक्षी और जहीर की जोड़ी पहले भी कई मौकों पर सोशल मीडिया पर अपनी मजेदार वीडियोज और तस्वीरों के लिए सुर्खियां बटोर चुकी है. फैंस उनके इस अंदाज को खूब पसंद करते हैं. बता दें सोनाक्षी और जहीर की पहली मुलाकात साल 2013 में सलमान खान की एक पार्टी में हुई थी, लेकिन दोनों 2017 में रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म 'ट्यूबलाइट' की स्क्रीनिंग पार्टी के दौरान करीब आए. उस दिन दोनों ने घंटों बात की और यहीं से उनकी दोस्ती प्यार में बदली. 7 साल तक रिलेशन के बाद दोनों ने 23 जून 2024 को मुंबई में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की, जिसमें उनके करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल थे. सोनाक्षी और जहीर 2022 की फिल्म 'डबल एक्सएल' में एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दिए थे.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
