सिमी ग्रेवाल ने दशहरा पर रावण को लेकर लिखी पोस्ट को किया डिलीट, जानें क्या हुआ ऐसा

2 अक्टूबर को पूरे देश में विजयादशमी यानी दशहरा का त्यौहार मनाया और रावण दहन किया. लेकिन जो बात चर्चा में रही वह थी एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल का ट्वीट. दरअसल, दशहरा के पावन अवसर पर जब बुराई पर अच्छाई की जीत होती है तब सिमी ग्रेवाल ने रावण के नाम एक खुला खत सिखकर एक अलग नजरिया फैंस के साथ पेश किया. जहां उन्होंने अपने पोस्ट में बताया कि रावण कितने पढ़े लिखे हैं तो वहीं एक्ट्रेस ने रावण को थोड़ा शरारती भी कहा, जिसके चलते ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. लेकिन अब एक्ट्रेस ने यह ट्वीट ट्रोल होने के बाद डिलीट कर दिया है.

सिमी ग्रेवाल ने रावण के लिए शेयर किया था पोस्ट

“डियर रावण…तुमने बस जल्दबाजी में एक महिला का अपहरण किया, लेकिन उसके बाद उसे सम्मान दिया जितना आज के समय में लोग नॉर्मली महिलाओं को नहीं देते हैं. तुमने उसे अच्छा खाना दिया और महिला सुरक्षा गार्ड दिए. तुमने उसके सामने शादी के लिए प्रस्ताव रखा लेकिन उसके मना करने पर तुमने कभी उस पर तेजाब नहीं फेंका. जब भगवान राम ने तुम्हें मारा तब तुम इतने समझदार थे कि माफी मांग रहे थे. मुझे लगता है कि तुम आधी संसद से ज्यादा पढ़े लिखे थे. मुझ पर भरोसा करो तुम्हें जलाने के लिए मेरे दिल में कोई हार्ड फीलिंग नहीं है.

इस पोस्ट पर लोगों का काफी गुस्सा सामने आया है. वहीं हाल ऐसा हो गया है कि एक्ट्रेस ने अपना यह पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया है. हालांकि सोशल मीडिया पर अभी भी एक्ट्रेस को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है.

गौरतलब है कि सिमी ग्रेवाल बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा हैं, जिन्होंने कर्ज, साथी, दो बदन जैसी फिल्मों में काम किया है. वहीं उन्होंने कई फिल्मों से अपनी बॉलीवुड में पहचान कायम की है.