Sikandar Review: ईद के मौके पर रिलीज हुई सलमान खान की सिकंदर, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वालों ने सोशल मीडिया पर दिया रिव्यू 

Sikandar social media Review in hindi: सुपरस्टार सलमान खान की ईद पर रिलीज हो रही एक्शन ड्रामा ‘‘सिकंदर'' से फैंस को बेहद उम्मीदें हैं. फिल्म को गजनी फेम डायरेक्टर एआर मुरूगदॉस ने डायरेक्ट किया है. जबकि रश्मिका मंदाना, शरमन जोशी, काजल अग्रवाल और सत्यराज जैसे टॉप एक्टर्स अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं. कहा जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन सिकंदर लगभग 40 से 50 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है. हालांकि सलमान खान के फैंस ने सिकंदर का फर्स्ट डे फर्स्ड शो देखने में बिल्कुल भी देरी नहीं की है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर रिव्यू देना शुरू कर दिया है.

एक यूजर ने लिखा, किसी ने लिखा कि फिल्म की कहानी में न तो दिल है, न फेफड़े और न ही आंखें. मैं इसे इससे बेहतर शब्दों में नहीं कह सकता. शायद हाल के दिनों में मैंने जो सबसे खराब फिल्म देखी है. मुझे वाकई इसकी उम्मीद नहीं थी.

Someone wrote that the movie story doesn't have any heart, lungs or eyes.

I cannot phrase it better than that.

Probably the worst movie I had watched in the recent time.

I genuinely didn't expect this. 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️#Sikandar #SikandarEid2025 #SalmanKhan — Duggu Tej (@duggu_tej) March 30, 2025

"Watched Sikandar and I'm blown away! Salman Khan's most powerful performance yet, a perfect blend of emotional depth and mind-blowing action. Rashmika's role was amazing too, and the music + BGM set everything on fire. A solid 9/10 masterpiece! #SikandarReview #SalmanKhan"… pic.twitter.com/gzegS3rlSK — Cinema Culture (@bharat67034249) March 30, 2025

दूसरे यूजर ने लिखा, "सिकंदर देखी और मैं दंग रह गया! सलमान खान का अब तक की सबसे दमदार एक्टिंग, इमोशनल गहराई और मन को झकझोर देने वाले एक्शन का एकदम सही मिक्स. रश्मिका की भूमिका भी अद्भुत थी, और संगीत + बीजीएम ने सब कुछ आग लगा दी. एक ठोस 9/10 मास्टरपीस!

Oh my God what a surprise in sikander totally blockbuster 🔥💪❤️💯💥 Salman khan acting 🔥 love you Bhai Jaan #Sikandar #SikandarEid2025 #SikandarReview #SalmanKhan #salmankhanfans — AHMAD FARAZ (@AHMADFA78534918) March 30, 2025

तीसरे यूजर ने लिखा, हे भगवान सिकंदर में क्या आश्चर्य है पूरी तरह से ब्लॉकबस्टर. सलमान खान अभिनय. लव यू भाई जान. चौथे यूजर ने लिखा, कोई कारण है, जिसकी वजह से शाहरुख सलमान खान की फिल्मों को प्रमोट नहीं करते हैं.हालांकि आखिर पर थोड़ कर लेते हैं.

पांचवे यूजर ने लिखा, सिकंदर ने निराश कर दिया. कहने को कुछ नहीं है. अगर यह फिल्म बच जाती है तो सिर्फ सलमान खान की मौजूदगी की वजह से. यकीन नहीं होता कि एआर मुरूगदॉस ने फिल्म को डायरेक्ट किया है. कहानी में दिल, फेफड़े और आंखें कुछ भी नहीं है.