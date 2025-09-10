विज्ञापन

मोस्ट वायलेंट फिल्म बनाकर रातों-रात चमका ये प्रोड्यूसर, हासिल की बड़ी कामयाबी

शरीफ मुहम्मद और उनके क्यूब्स एंटरटेनमेंट ने मलयालम सिनेमा का रुख बदल दिया है. अपनी पहली ही फिल्म 'Marco' (2024) के लिए उन्हें SIIMA 2025 में बेस्ट डेब्यू प्रोड्यूसर (मलयालम) का सम्मान मिला है, जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए गौरव का पल है.

नई दिल्ली:

शरीफ मुहम्मद और उनके क्यूब्स एंटरटेनमेंट ने मलयालम सिनेमा का रुख बदल दिया है. अपनी पहली ही फिल्म ‘Marco' (2024) के लिए उन्हें SIIMA 2025 में बेस्ट डेब्यू प्रोड्यूसर (मलयालम) का सम्मान मिला है, जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए गौरव का पल है. 'मार्को' हनीफ आदनी द्वारा निर्देशित एक वायलेंट क्राइम थ्रिलर है, जिसमें उन्नी मुकुंदन मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म Cubes Entertainment के बैनर तले बनी थी और इसने मलयालम सिनेमा की सीमाओं को पार करते हुए 110 करोड़ की कमाई दर्ज की, जो इस केटेगरी में अब तक सबसे ज्यादा है.

शरीफ मुहम्मद ने 'मार्को' के जरिए दिखाया कि उनके पास न केवल साहस बल्कि दृष्टि भी है. उन्होंने एक ऐसी परियोजना को मूर्त रूप दिया जो तकनीक, निर्माण गुणवत्ता और अलौकिक कहानी के मिश्रण से बनी. इस उपलब्धि ने उन्हें SIIMA का पुरस्कार दिलाया, जो उनके गौरव का प्रतीक है.

वर्तमान में शरीफ मुहम्मद अपनी अगली बड़ी फिल्म ‘Kattalan' की तैयारी में जुटे हैं, यह मलयालम भाषा के साथ तमिल, तेलुगु और हिंदी में भी रिलीज होने वाले एक विशाल पैमाने का प्रोजेक्ट है. इसका निर्देशन डेब्यूटेंट पॉल जॉर्ज कर रहे हैं, और मुख्य भूमिका में एंटोनी हैं. इसमें राजीशा विजयन, कबीर दुहान सिंह, जगदीश और सिद्दीके जैसे कलाकार भी शामिल हैं.    

शरीफ मुहम्मद की यह कामयाबी यह दिखाती है कि मलयालम सिनेमा अब केवल क्षेत्रीय नहीं रहा. मार्को का वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन और 'Kattalan' जैसी महत्त्वाकांक्षी परियोजनाएं यह सुस्पष्ट करती हैं कि मलयालम फिल्में अब भारतीय सिनेमा की मुख्यधारा में स्थान बनाने की ओर अग्रसर हैं.

