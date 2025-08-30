विज्ञापन

शाहरुख खान ने बताया अपना फेवरेट ट्रैक, पोस्ट शेयर कर लिखी ये बात

आर्यन खान की डेब्यू सीरीज'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के गाने 'तू पहली तू आखिरी' को शाहरुख खान ने अपना फेवरेट ट्रैक बताया है.

शाहरुख खान ने द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का नया गाना बताया अपना फेवरेट
नई दिल्ली:

आर्यन खान की डेब्यू सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का दूसरा गाना ‘तू पहली तू आखिरी' शुक्रवार को रिलीज हुआ. इस गाने को टी-सीरीज के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर शेयर किया गया है. यह गाना शाहरुख खान को बहुत पसंद आया है. उन्होंने इसकी तारीफ करते हुए अपना पसंदीदा ट्रैक बताया है. यह एक लव सॉन्ग है, जिसे लक्ष्य और सहर बांबा पर फिल्माया गया है. गाने का म्यूजिक शाश्वत सचदेव ने दिया है. ‘तू पहली तू आखिरी' गीत के बोल कुमार ने लिखे हैं. अरिजीत सिंह ने इस रोमांटिक गाने को अपनी सुरीली आवाज से और भी रोमांटिक बना दिया है.

इस गाने की तारीफ करते हुए शाहरुख खान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है. उन्होंने 'इंस्टा स्टोरी' में शाश्वत सचदेव की जमकर तारीफ की है. उन्होंने म्यूजिशियन को जादूगर कहा है. इसके साथ ही उन्होंने इसमें लिखा कि ये उनके पसंदीदा लव सॉन्ग्स में से एक बन गया है.

रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले गौरी खान द्वारा निर्मित ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का निर्देशन आर्यन खान ने किया है. इसके बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान सह-निर्माता हैं. इस सीरीज में बॉबी देओल, लक्ष्य, सहर बांबा, मनोज पाहवा, मोना सिंह, मनीष चौधरी, राघव जुयाल, अन्या सिंह, विजयंत कोहली, गौतमी कपूर और रजत बेदी जैसे सितारे हैं.

इस फिल्म में सलमान खान, शाहरुख खान सहित बहुत से बॉलीवुड स्टार के कैमियो भी होंगे. इसमें बॉबी देओल एक बड़े फिल्मी कलाकार के किरदार में दिखाई देंगे. ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 28 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी. इसमें फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई को व्यंग के रूप में पेश किया जाएगा.

