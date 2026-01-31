विज्ञापन

शिट्स क्रीक, होम अलोन स्टार कैथरीन ओ'हारा का 71 साल की उम्र में निधन

शिट्स क्रीक, होम अलोन, बेस्ट इन शो और कई अन्य फिल्म और टेलीविजन शो में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री कैथरीन ओ'हारा का 71 साल की उम्र में निधन हो गया है.

नई दिल्ली:

शिट्स क्रीक, होम अलोन, बेस्ट इन शो और कई अन्य फिल्म और टेलीविजन शो में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के लिए मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री कैथरीन ओ'हारा का 71 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनकी मौत के कारणों के बारे में अभी तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. कैथरीन ओ'हारा की शादी बो वेल्च से हुई थी, जो एक जाने-माने प्रोडक्शन डिजाइनर और डायरेक्टर हैं. यह कपल 1988 में टिम बर्टन की बीटलजुइस के सेट पर मिला था, जहां उन्होंने डेलिया डीट्ज का किरदार निभाया था. वह वहां प्रोडक्शन डिजाइनर थे. पीपल की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने जल्द ही डेटिंग शुरू कर दी और 25 अप्रैल, 1992 को शादी कर ली.

वेल्च ने एक बातचीत में UPROXX को बताया था, "बीटलजुइस की मेरी यादें बहुत अच्छी हैं, बेशक." "इतना ही नहीं मैं अपनी पत्नी से भी वहीं मिला था." बो वेल्च एडवर्ड सिजरहैंड्स, ए लिटिल प्रिंसेस, मेन इन ब्लैक और टिम बर्टन के अन्य प्रोजेक्ट्स में अपने काम के लिए जाने जाते हैं. वेल्च को प्रोडक्शन डिजाइन के लिए ऑस्कर नॉमिनेशन मिल चुके हैं और उन्होंने टेलीविजन शो के एपिसोड भी डायरेक्ट किए हैं.

इस कपल के दो बेटे हैं हैं. मैथ्यू, जिनका जन्म 1994 में हुआ और ल्यूक, जिनका जन्म 1997 में हुआ. दोनों ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पर्दे के पीछे काम किया है. इंटरव्यू में ओ'हारा ने बताया था कि कैसे उनका परिवार कभी-कभी उनकी प्रोफेशनल दुनिया में शामिल होता था. शिट्स क्रीक के चलने के दौरान, उनके दोनों बेटों ने शो के प्रोडक्शन में काम किया.

वैनिटी फेयर के साथ 2020 के एक इंटरव्यू में ओ'हारा ने बताया कि एक बेटा सेट ड्रेसर था, जबकि दूसरा सेट कंस्ट्रक्शन में था. फरवरी 2024 में वॉच व्हाट हैपन्स लाइव में आने पर उन्होंने कन्फर्म किया कि उनका एक बेटा HBO सीरीज द लास्ट ऑफ अस में भी शामिल था. उन्होंने होस्ट एंडी कोहेन से कहा, "मेरा बेटा शो में सेट ड्रेसर है." दोनों बेटों ने आम तौर पर पब्लिक लाइमलाइट से दूर अपनी प्राइवेट जिंदगी जीते हैं. 
 

