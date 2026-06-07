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Peddi Worldwide Collection Day 3: बॉक्स ऑफिस चैंपियन बनी ‘पेद्दि’, 3 दिन में 230 करोड़ के पार

Peddi Worldwide Collection: पेद्दि का बॉक्स ऑफिस पर जलवा जारी है. फिल्म ने तीन दिन में 230 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. जानें फिल्म के मेकर्स ने क्या कहा.

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Peddi Worldwide Collection Day 3: बॉक्स ऑफिस चैंपियन बनी ‘पेद्दि’, 3 दिन में 230 करोड़ के पार
Peddi Worldwide Collection Day 3: पेद्दि वर्ल्डवाइड कलेक्शन डे 3
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नई दिल्ली:

Peddi Worldwide Collection: राम चरण और जाह्नवी कपूर स्टारर भारतीय सिनेमा की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक, 'पेद्दि' ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर एक बेहद शानदार शुरुआत की है. महीनों के लंबे इंतजार, सुपरहिट गानों और दमदार ट्रेलर के बाद, इस फिल्म ने दुनिया भर के दर्शकों के दिलों को पूरी तरह से जीत लिया है, जो इसके इस शानदार थियेट्रिकल सफर की एक बेहतरीन शुरुआत है. बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए मील के पत्थर स्थापित करते हुए, इस फिल्म ने अब महज तीन दिनों के भीतर वर्ल्डवाइड 236.7 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन पार कर लिया है.

​इस ऐतिहासिक कामयाबी को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए मेकर्स ने 'पेद्दि' का टोटल कलेक्शन (3 दिनों में ₹236.7 करोड़+ ग्रॉस) साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा है, "बॉक्स ऑफिस चैंपियन #PEDDI है अनस्टॉपेबल. ​#Peddi ने 3 दिनों में वर्ल्डवाइड 236.7 करोड़+ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है."

बुची बाबू सना द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म 'पेद्दि' में राम चरण मुख्य भूमिका में हैं. उनके साथ फिल्म में शिवा राजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू जैसे दमदार कलाकार अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं, जो इस फिल्म के स्केल और इसके इम्पैक्ट को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं. इस फिल्म का निर्माण 'वृद्धि सिनेमाज' के बैनर तले वेंकट सतीश किलारू ने किया है, जिसमें 'मैत्री मूवी मेकर्स', 'सुकुमार राइटिंग्स' और 'IVY एंटरटेनमेंट' ने सहयोग किया है, जबकि इसके को-प्रोड्यूसर ईशान सक्सेना हैं.

​साल 2020 में शुरू हुई 'IVY एंटरटेनमेंट' ने भारत में फिल्म राइट्स खरीदने और एक बेहतरीन प्रोडक्शन हाउस के रूप में बहुत कम समय में अपनी एक मजबूत पहचान बना ली है. यह कंपनी लगातार प्रीमियम आईपी (IP) और फिल्म राइट्स की एक बड़ी लिस्ट तैयार कर रही है, साथ ही क्रिएटिव प्रोडक्शन हाउसेस को बढ़ावा दे रही है ताकि वे ऐसी शानदार फिल्में बना सकें जो दुनिया भर के दर्शकों के दिलों को छू लें/

​यह फिल्म एक बेहद मजबूत टेक्निकल टीम से लैस है, जिसमें ऑस्कर विनर ए. आर. रहमान का शानदार संगीत, आर. रत्नावेलु की सिनेमैटोग्राफी, अविनाश कोल्ला का प्रोडक्शन डिजाइन, नवीन नूली की एडिटिंग और वी. वाई. प्रवीण कुमार का एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन शामिल है, जो इस फिल्म को विजुअली और टेक्निकली बहुत ग्रैंड बनाते हैं.

फिल्म ने भारत में तीसरे दिन लगभग 28-30 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, जिसके साथ घरेलू कुल नेट कलेक्शन 125 करोड़ के पार पहुंच गया है. वहीं विदेशी बाजार में भी फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 236.7 करोड़ हो चुका है. शनिवार को पिछले दिन की तुलना में कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिली, जो राम चरण के स्टार पावर और वर्ड-ऑफ-माउथ की ताकत को दिखाता है.

जाह्नवी कपूर के रोल को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस चल रही है, इसके बावजूद दर्शक थिएटर्स में भारी भीड़ लगाकर फिल्म देख रहे हैं. राम चरण की मास अपील, ए.आर. रहमान का दमदार म्यूजिक और एक्शन सीक्वेंस ने फिल्म को मजबूत सपोर्ट दिया है. मेकर्स का कहना है कि पेद्दि अब अनस्टॉपेबल है और आने वाले दिनों में और बड़े आंकड़े छूने की उम्मीद है.

​'धुरंधर', 'धुरंधर: द रिवेंज' और 'राजा शिवाजी' की छप्परफाड़ कामयाबी के बाद, अब 'जियो स्टूडियोज' नॉर्थ इंडिया में 'पेद्दि' को रिलीज करने की जिम्मेदारी संभाल रहा है. यह फिल्म 4 जून 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है.

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