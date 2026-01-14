विज्ञापन

'धुरंधर' 1300 करोड़ के पार, 20 साल की सारा अर्जुन ने शेयर की लेटेस्ट फोटो, फैन्स बोले- Gen Z की दीपिका

एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का जलवा है तो वहीं दूसरी तरफ सारा अर्जुन ने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरों के साथ फैन्स को हैरान कर दिया है.

सारा अर्जुन का हॉट लुक हुआ वायरल
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह के साथ बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकीं सारा अर्जुन इस वक्त एक ऐसा नाम हैं जिसके बारे में हर कोई चर्चा कर रहा है. सारा की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुंआधार परफर्म कर रही है. अब किसी डेब्यू स्टार के लिए इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है. सारा सोशल मीडिया पर सेंसेशन बन चुकी हैं और अक्सर तस्वीरें शेयर कर फैन्स के बीच चर्चा में रहती हैं. उनकी लेटेस्ट पोस्ट को ही देख लीजिए. सारा ने 13 जनवरी को इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट की. रेड बैकलेस ड्रेस में सारा काफी ग्लैमरस लग रही थीं और अगर आपके दिमाग में वही धुरंधर वाली इमेज सेट है तो बता दें सारा उस लुक से तो बहुत ही ज्यादा अलग लग रही थीं.

तस्वीरों के साथ सारा ने कैप्शन में दो मोमबत्तियां और एक गुलाब का फूल बनाया. ऐसा लग रहा है जैसे वो अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट की तैयारी में जुट गई हैं. अगर ऐसा है तो क्या ही बात है. एक ब्लॉकबस्टर के हल्ले का फायदा उनकी दूसरी फिल्म को भी मिल सकता है. सोशल मीडिया रिएक्शन्स की बात करें तो इंस्टा यूजर्स से सारा को बहुत प्यार मिला है. साफ है कि धुरंधर में ज्यादातर एथनिक लुक में नजर आईं सारा फैन्स इस अंदाज में भी पसंद कर रहे हैं और किसी फिल्म में भी देखना पसंद करेंगे.

धुरंधर की गर्लफ्रेंड पर डोरे डाल रहा है उजैर बलोच?

अरे अरे फिल्म से जुड़े नाम सुनकर आप कनफ्यूज हो गए होंगे. चलिए बता देते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है. धुरंधर की गर्लफ्रेंड के रोल में थीं सारा अर्जुन. और उजैर बलोच के किरदार में थे दानिश पंडोर. अब सारा की इस लेस्ट पोस्ट पर दानिश पंडोर ने कमेंट किया है. दानिश ने सारा की तस्वीर पर हार्ट आइकन बनाकर उनकी तारीफ की. वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि सारा स्टीरियोटाइप तोड़ रही हैं.

धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इंडियन बॉक्स ऑफिस (वीकली कलेक्शन):
वीक 1: 218.00 करोड़
वीक 2: 261.50 करोड़
वीक 3: 189.30 करोड़
वीक 4: ₹115.70 करोड़
वीक 5: 56.35 करोड़
छठा वीकेंड: 16.55 करोड़
दिन 39 (सोमवार): 2.70 करोड़
दिन 40 (मंगलवार): 2.90 करोड़
इंडिया टोटल नेट कलेक्शन (40 दिन): 863.00 करोड़

