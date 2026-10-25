समीरा रेड्डी के गोवा वाले 3 मंजिला घर का इनसाइड वीडियो, 4000 स्क्वायर फीट में उगाए नारियल के चीकू,केले, नीम, एवाकाडो के पेड़ 

समीरा रेड्डी मुंबई की चकाचौंध से दूर होकर गोवा में बस गई हैं. उनका 4000 स्क्वॉयर फीट में बना 3 मंजिला घर बेहद खूबसूरत है. यहां उन्होंने नारियल, नीम, काजू और केले के पेड़ लगाए हैं. जबकि वह घर में सब्जियां भी उगाती हैं. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि समीरा रेड्डी बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा हैं, जिन्होंने साउथ से लेकर बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है. वह दे दना दन, मुसाफिर, रेस और मैंने दिल तुझको दिया जैसी फिल्मों का हिस्सा रही हैं.
समीरा रेड्डी के घर का इनसाइड वीडियो
पिछले दिनों फराह खान और अर्चना पूरन सिंह अपने व्लॉग में समीरा रेड्डी के घर की इनसाइड झलक दिखा चुकी हैं. समीरा ने होम टूर करवाते हुए बताया कि घर में उन्होंने बगीचे में फल, फूल और सब्जियां उगाई है. इसके अलावा उन्होंने नारियल, चीकू, सुपारी, केले और नीम के पेड़ भी उगाए हैं. इतना ही नहीं उन्होंने पति और बच्चों के कमरे भी दिखाए. इस वीडियो को फैंस ने काफी पसंद किया.
-
-
NDTV WORLD SUMMIT 2026 : कृति सेनन को बिकिनी सीन करने में क्यों लगे 12 साल?
-
ब्रिटेन के हरियाणवी मेयर तुषार कुमार ने बताया कैसे गरीबों की मदद ने जिताया चुनाव
-
टैक्स सिर्फ कमाई पर लगे, पूरी रकम पर नहीं..."F&O ट्रेडर्स के नुकसान पर बोले Zerodha को-फाउंडर निखिल कामत
-
जिस शशि थरूर को सुनती है पूरी दुनिया, संसद में वह किसे सुनना पसंद करते हैं? खुद खोला राज
-
रुपये की गिरती कीमत पर RBI गवर्नर का बड़ा बयान, कोई फिक्स लेवल नहीं, जानिए क्या है रिजर्व बैंक का एक्शन प्लान
-
टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग अनिवार्य? RBI गवर्नर ने NDTV समिट में बताया ये क्यों है जरूरी
-
AI से बुलेट ट्रेन तक... अश्विनी वैष्णव ने बताया भारत का फ्यूचर प्लान
-
NDTV World Summit 2026: वेजिटेरियन खिलाड़ियों को कौन सी दिक्कतें होती हैं? Savita, Neeru ने बताया
-
NDTV World Summit 2026 के मंच पर भारत की 'गोल्डन गर्ल्स' ने बताया जीत का मंत्रा! | Asian Games 2026
-
NDTV World Summit 2026: Lovlina Borgohain ने बताया जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज! क्यों लगने लगे ठहाके?
ये भी पढ़ें- राजेश खन्ना का 45 साल पुराना रोमांटिक गाना, किशोर कुमार और आशा भोसले ने बयां किया प्यार का मीठा दर्द
इंस्टाग्राम पर घर और गार्डन की दिखाती हैं झलक
व्लॉग के अलावा खुद समीरा रेड्डी इन्फ्लूएंसर बन चुकी हैं और अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के जरिए फैंस को अपने घर की झलक दिखाती रहती हैं, जो ऊंचे स्थानिय ट्रॉपिकल पेड़ों से घिरा हुआ है. चीकू, नारियल, काजू और नीम के अलावा एवाकाडो का भी पेड़ उन्होंने अपने गार्डन में लगाया है. हालांकि इस हरियाली में रहना समीरा रेड्डी के लिए आसान नहीं था. उन्होंने बताया कि वह जब यहां रहने शुरुआत में आए तो घर में सांप निकल गया, जिससे वह काफी डर गई थीं. हालांकि अब उन्हें और उनकी फैमिली को गोवा में रहने पसंद है.
समीरा रेड्डी का परिवार
समीरा रेड्डी ने साल 2014 में बिजनेसमैन अक्षय वर्दे से शादी की थी, जो कस्टम मोटरसाइकिल ब्रांड (Vardenchi Motorcycles) से जुड़े हैं. उन्होंने पारंपरिक महाराष्ट्रीयन रीति रिवाज से शादी की थी. उनके दो बच्चे हंस वर्दे और बेटी न्यारा वर्दे है. समीरा रेड्डी बॉलीवुड से दूर हैं और सोशल मीडिया पर कंटेंट शेयर करती रहती हैं.
ये भी पढ़ें- 1022 एपिसोड वाला ये कॉमेडी सीरियल बना था घर-घर की पसंद, ‘भाबीजी घर पर हैं' के तिवारी जी ने निभाया था यादगार रोल
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं