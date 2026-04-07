जेल से निकलने के 7 हफ्ते बाद राजपाल यादव पर बोले सलमान खान, कॉमेडियन ने कहा- मेरा 30 साल का करियर...

बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने सुपरस्टार सलमान खान का शुक्रिया अदा किया है. उन्होंने अपने 30 साल लंबे फिल्मी करियर की सराहना करने के लिए सलमान को ‘बड़े भाई' जैसा बताया. राजपाल यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त कीं. राजपाल यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, “भाई, मेरे 30 साल के सफर को सराहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. आप हमेशा एक बड़े भाई की तरह रास्ता दिखाते आए हैं. लव यू भाई, नमन!” उनका यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस भी इस पर जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

सलमान खान ने की राजपाल यादव की तारीफ

दरअसल, यह पूरा मामला तब चर्चा में आया जब सलमान खान ने हाल ही में एक अवॉर्ड शो में हुए विवाद के बाद राजपाल यादव का खुलकर समर्थन किया. सलमान ने भी X पर पोस्ट करते हुए राजपाल की तारीफ की और उनके टैलेंट को सराहा. उन्होंने लिखा कि राजपाल पिछले 30 सालों से लगातार काम कर रहे हैं और हर फिल्म में अपनी खास पहचान छोड़ते हैं.

Rajpal bhai aap 30 yrs se kaam kar rahe ho aur hum sabne aapko repeat kiya hai baar baar kyunki aap apna kaam jante ho aur ek value laate ho , kaam toh aapko bohot milega aur issi dollar rate pe milega aur milte rahega . Hakikat yeh hai .

Aur yeh yaad rakhna ke kabhi kabhi flow… pic.twitter.com/CzE86CCYXH — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 7, 2026

अवॉर्ड शो विवाद और ट्रोलिंग

कुछ दिनों पहले एक अवॉर्ड शो के दौरान होस्ट ने राजपाल यादव पर कथित तौर पर तंज कसते हुए उनके पुराने वित्तीय मामले का जिक्र किया था. इस टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी नाराजगी देखने को मिली. यूजर्स ने होस्ट को असंवेदनशील बताते हुए उनकी आलोचना की. गौरतलब है कि कुछ महीने पहले राजपाल यादव एक चेक बाउंस केस में दोषी पाए गए थे, जिसके चलते उनका नाम सुर्खियों में आया था. हालांकि, इस विवाद के बाद सलमान खान का उनके समर्थन में आना फैंस को काफी पसंद आया. इस पूरे घटनाक्रम के बाद यह साफ है कि इंडस्ट्री में कलाकार एक-दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, खासकर मुश्किल समय में.

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