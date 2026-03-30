वांटेड सा एक्शन, चुलबुल पांडे सी दबंगई के साथ लौट रहे सलमान खान, नया लुक देख फैन्स बोले- 60 के भाई का 20 वाला स्वैग

सलमान खान एक तरफ अपनी आने वाली फिल्म मातृभूमि को लेकर चर्चा में थे. वहीं दूसरी तरफ उन्होंने 30 मार्च को एक अनाउंसमेंट कर फैन्स को हैरान कर दिया. हैरान क्या भाई के फैन्स के लिए तो ये किसी खुशखबरी से कम नहीं था. दरअसल सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है. सलमान ने प्रोड्यूसर दिल राजू के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, दिल, दिमाग, जिगर से इस अप्रैल से दिल राजू के साथ. मतलब साफ है कि सलमान खान ने साउथ के इस पॉपुलर प्रोड्यूसर और डिस्ट्रिब्यूटर के साथ कोलैब कर लिया है और ये दर्शकों के लिए एक शानदार एंटरटेनमेंट का डोज होने वाला है.
Dil, Dimag, Jigar se from this April with @directorvamshi and #DilRaju #Shirish @SVC_official @kuldeeprathor9 #RafiKazi pic.twitter.com/RuK0KWq2HU— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) March 30, 2026
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