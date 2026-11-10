यौन अपराध मामले में रसेल ब्रांड को 10 साल 6 महीने की जेल, कोर्ट ने कही ये बड़ी बात

ब्रिटिश एक्टर और कॉमेडियन रसेल ब्रांड को सोमवार को एक महिला के साथ दुष्कर्म और तीन अन्य महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों में 10 साल और छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. 51 वर्षीय ब्रांड को साउथवार्क क्राउन कोर्ट में यह सजा दी गई. अदालत में कुल सात मामलों की सुनवाई हुई थी. इनमें से चार मामलों में ब्रांड को दोषी ठहराया गया. इनमें एक दुष्कर्म और तीन यौन उत्पीड़न के मामले शामिल हैं. बाकी तीन मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया, जिनमें दो बलात्कार और एक अश्लील प्रयास का आरोप था. ब्रांड ने शुरू से ही इन आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि उनके सभी संबंध आपसी सहमति से बने थे.

फैसले पर जज ने क्या कहा

जज जोएल बेनाथन ने सजा सुनाते हुए ब्रांड को सेक्शुअल प्रिडेटर बताया. जज ने कहा कि करीब 20 साल पहले ब्रांड मशहूर हो रहे थे. वह बुद्धिमान थे और कई लोगों को मजाकिया और करिश्माई लगते थे. लेकिन उन्होंने महिलाओं के प्रति लापरवाह और अहंकारी रवैया अपनाया. जज ने आगे कहा कि ब्रांड ने पिछले कई सालों में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध किए और सभी सजाओं को एक साथ चलाने से उनके अपराध की गंभीरता पूरी तरह सामने नहीं आती.

क्या हैं पूरे मामले

कोर्ट के मुताबिक, रेप के आरोप में ब्रांड को नौ साल की सजा दी गई है. इसके अलावा 2004 में लंदन के एक बार में एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न के लिए नौ महीने, 2004 में एक रेडियो स्टूडियो में हमले के लिए 18 महीने और 2009 में एक टीवी प्रोजेक्ट के दौरान यौन उत्पीड़न के लिए आठ महीने की सजा सुनाई गई. यौन उत्पीड़न की तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी, जबकि दुष्कर्म की सजा के बाद यह लागू होंगी.

कोर्ट से फरियाद

अभियोजन पक्ष ने कहा कि ब्रांड ने महिलाओं तक पहुंच बनाने के लिए अपनी सेलिब्रिटी छवि और प्रभाव का गलत इस्तेमाल किया. बचाव पक्ष के वकील ने ब्रांड के पिछले अच्छे चरित्र, चैरिटी के काम और नशे की लत से लोगों को उबारने के प्रयासों का जिक्र किया. सुनवाई के दौरान ब्रांड का चेहरा भावहीन रहा और वह खोए-खोए से नजर आए. कोर्ट से बाहर ले जाते समय उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ मुड़कर इशारा किया और कहा कि सब ठीक होगा. उन्होंने पत्नी से ‘आई लव यू' भी कहा.

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