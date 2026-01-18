नागिन के रोल के लिए पहली पसंद नहीं थीं रीना रॉय, दिलीप कुमार की पत्नी को ऑफर हुआ रोल, इस वजह से नहीं बनी बात

Reena Roy Nagin Completes 50 Years: नागिन...एक ऐसा शब्द जिससे अलग अलग उम्र के लोगों की अलग अलग यादें हैं. जैसे कि 70-80 के दशक के लोगों को नागिन के नाम पर रीना रॉय याद आएंगी. 90 के दशक को वो सपेरे याद आएंगे जो बीन बजाकर नाग-नागिन का डांस दिखाया करते थे. इसके बाद वाली जनरेशन को एकता कपूर की नागिन के बारे में पता होगा लेकिन इस सबके बीच इन सभी नागिनों की रानी कहलाएगी वो नागिन जिसकी छाप आज भी फैन्स के बीच वैसी है. ये एक्ट्रेस थीं रीना रॉय. 21 साल की उम्र में रीना ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि मिसाल ही बन गईं. 1976 में आई इस फिल्म को फैन्स ने इतना पसंद किया कि यह भारत की पहली मल्टी स्टारर हिट फिल्म बनी. इस फिल्म ने रीना रॉय को नाम और शौहरत दिलाई कुल मिलाकर ये फिल्म रीना के करियर के लिए एक बड़ा मौक साबित हुई. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के लिए पहली पसंद रीना नहीं थीं.

किसे ऑफर किया गया था नागिन का रोल?

IMDB पर दी गई जानकारी के मुताबिक नागिन का रोल रीना रॉय से पहले सायरा बानो को ऑफर किया गया था. सायरा को ये किरदार बहुत पसंद भी आया लेकिन वह करियर के आखिरी दौर में नेगेटिव किरदार नहीं करना चाहती थीं. इसी विचार के चलते उन्होंने नागिन फिल्म में काम करने से इंकार कर दिया था.

आपको जानकर हैरानी होगी कि रेखा जी हां लीजेंड्री एक्ट्रेस रेखा को भी लीड रोल ऑफर किया गया था. लेकिन रेखा ने लीड रोल की जगह सुनील दत्त की हीरोइन का किरदार चुना. सुनील दत्त का किरदार था जो फिल्म में जिंदा बचता है. हालांकि जब फिल्म रिलीज हुई तो रेखा को अपनी चॉइस पर बहुत पछतावा हुआ.