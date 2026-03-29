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धुरंधर की शूटिंग के वक्त प्रेग्नेंट थीं दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह के कोस्टार ने बताया कैसे पति का फर्ज निभा रहा था हमजा

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का रिश्ता किस तरह का है इस बारे में कुछ भी कम होगा क्योंकि वो फीलिंग तो रणवीर की आंखों में ही दिखती है. धुरंधर की शूटिंग के दौरान की ये बातें आपको बता देंगी कि पत्नी के लिए कुछ भी करने से वो पीछे नहीं हटते.

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धुरंधर की शूटिंग के वक्त प्रेग्नेंट थीं दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह के कोस्टार ने बताया कैसे पति का फर्ज निभा रहा था हमजा
काम के बीच दीपिका पादुकोण का खयाल रखना नहीं भूले रणवीर सिंह
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नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' की सक्सेस इंजॉय कर रहे हैं. बता दें कि जब वे इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तब उनकी पत्नी और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण प्रेग्नेंट थीं. 2024 में इस कपल ने बेटी दुआ का वेलकम किया. मिर्ची प्लस के साथ हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में 'धुरंधर 2' के एक्टर अभय अरोड़ा ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान रणवीर ने अपने परिवार का कितना ख्याल रखा.

'धुरंधर' की शूटिंग के दौरान रणवीर सिंह ने दीपिका पादुकोण का कैसे रखा ख्याल?

अभय जो फिल्म में यासिर का किरदार निभा रहे हैं, ने बताया कि शूटिंग में बिजी होने के बावजूद, रणवीर अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को प्रायौरिटी देना कभी नहीं भूले और जब भी मुमकिन हुआ, उनके लिए समय निकाला.

उन्होंने कहा, "रणवीर शूटिंग के बीच में छुट्टी लेने की पूरी कोशिश करते थे, भले ही वह सिर्फ तीन या चार दिन की ही क्यों न हो, ताकि वे अपनी पत्नी के पास वापस जा सकें और अपने परिवार का ख्याल रख सकें. जिस तरह से रणवीर अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, वह सचमुच कमाल का है."

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण का रिश्ता

रणवीर और दीपिका ने 2018 में एक बेहद इंटिमेट लेकिन ग्रैंड सेरेमनी में सात फेरे लिए थे. सितंबर 2024 में इस कपल के घर बेटी 'दुआ' का जन्म हुआ और 2025 में उन्होंने सोशल मीडिया पर उसकी एक झलक शेयर की, जिसे देखकर फैंस उसकी क्यूटनेस के दीवाने हो गए. ये दोनों अक्सर एक-दूसरे की पोस्ट के कमेंट सेक्शन में एक-दूसरे पर प्यार बरसाते और पब्लिकली एक-दूसरे का हौसला बढ़ाते नजर आते हैं.

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हाल ही में 'धुरंधर: द रिवेंज' की सक्सेस का जश्न मनाने के लिए, इस कपल को एक लंच डेट पर स्पॉट किया गया. उन्होंने रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं और जब वे बाहर निकले, तो पैपराजी और फैंस की भीड़ ने उन्हें घेर लिया. फैंस रणवीर को "बब्बर शेर" (शेर) कहकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे, वहीं दीपिका के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान साफ झलक रही थी. यह वीडियो देखते ही देखते ऑनलाइन वायरल हो गया और फैंस इस पर जमकर प्यार बरसाने लगे.

रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के आने वाले प्रोजेक्ट्स

रणवीर फिलहाल 'धुरंधर: द रिवेंज' की सक्सेस का लुत्फ उठा रहे हैं. इस फिल्म में अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी, आर. माधवन और सारा अर्जुन भी अहम किरदारों में नजर आए. रिलीज के बाद से ही यह फिल्म बॉक्स-ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने अब तक दुनिया भर में 1,200 करोड़ से ज्यादा और भारत में 750 करोड़ से ज्यादा की नेट कमाई की है.

खबरों के मुताबिक रणवीर अब 'प्रलय' नाम की एक जॉम्बी थ्रिलर फिल्म में नजर आएंगे. कहा जा रहा है कि इस फिल्म से मशहूर फिल्ममेकर हंसल मेहता के बेटे जय मेहता भी फिल्मों में डेब्यू करेंगे. जय इससे पहले 'स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी' (2020) और 'लुटेरे' (2024) को को-डायरेक्ट कर चुके हैं. इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी का अभी इंतजार है.

दूसरी तरफ दीपिका अगली बार शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' में नजर आएंगी. सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ सुहाना खान और अभिषेक बच्चन भी लीड रोल में हैं. इनके अलावा सौरभ शुक्ला, राघव जुयाल, अरशद वारसी और जयदीप अहलावत जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. यह फिल्म 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

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