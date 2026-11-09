'रामायण' का सीन लीक करना पड़ेगा महंगा, मेकर्स ने दी कड़ी चेतावनी, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर फिल्म 'रामायण' के निर्माताओं ने सिनेमा हॉल के अंदर से फिल्म के वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करने और उन्हें शेयर करने के खिलाफ चेतावनी जारी की है. उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.यह फिल्म 5 नवंबर को सिनेमाघरों में हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज हुई. इसमें रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका में, साई पल्लवी सीता की भूमिका में और यश रावण की भूमिका में नजर आ रहे हैं. यह प्राचीन महाकाव्य 'रामायण' पर आधारित दो भागों वाली फिल्म का पहला हिस्सा है.निर्माताओं ने शनिवार को फिल्म के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक बयान जारी किया और संबंधित प्लेटफॉर्म से अपलोड किए गए कंटेंट को हटाने के लिए कहा. उन्होंने लिखा, "कानूनी नोटिस. हमारे संज्ञान में आया है कि नमित मल्होत्रा ​​की 'रामायण' की अनधिकृत फुटेज सिनेमा हॉल के अंदर रिकॉर्ड की जा रही है और इसे सोशल मीडिया तथा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर फैलाया जा रहा है."

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"माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 नवंबर 2026 और 6 नवंबर 2026 के अपने आदेशों के जरिए, कमर्शियल IP सूट (L) नंबर... में..." कैप्शन में लिखा है, "2026 के मामले 37230 के तहत, सभी ज्ञात और अज्ञात लोगों को बिना अनुमति के इस फिल्म या इसके किसी भी हिस्से को रिकॉर्ड करने, अपलोड करने, शेयर करने या किसी अन्य तरीके से प्रसारित करने से रोक दिया गया है." इसमें आगे कहा गया है, "नियम तोड़ने वालों की शिकायत संबंधित अधिकारियों और प्लेटफॉर्म्स से की जाएगी. साथ ही बिना किसी पूर्व सूचना के उनके खिलाफ आपराधिक, दीवानी (सिविल) और अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही की जाएगी."

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इस फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है. इसे नमित मल्होत्रा ​​के 'प्राइम फोकस स्टूडियोज' ने DNEG और यश के 'मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स' के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. फिल्म में भगवान राम की यात्रा, उनका वनवास, रावण द्वारा माता सीता का अपहरण और उसके बाद अच्छाई और बुराई की ताकतों के बीच हुए युद्ध को दिखाया गया है. फिल्म का संगीत ऑस्कर विजेता संगीतकार हंस ज़िमर और ए.आर. रहमान ने तैयार किया है, जबकि टेरी नोटरी और गाइ नॉरिस इसकी एक्शन टीम का हिस्सा हैं. फिल्म में सनी देओल, अनुपम खेर, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत सिंह, विवेक ओबेरॉय, आदिनाथ कोठारे, अरुण गोविल, कुणाल कपूर, इंदिरा कृष्णन और लारा दत्ता जैसे कास्ट हैं. इस फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है.

