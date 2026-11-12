रामायण के 'रावण' दिखाएंगे गांव की काली खेती, जैकी श्रॉफ के साथ अपकमिंग फिल्म का आया खौफनाक ट्रेलर

4000 करोड़ की रामायण के रावण यानी यश की हिंदी में आवाज देने वाले एक्टर शरद केलकर एक खौफनाक कहानी दिखाने के लिए तैयार हैं, जिसकी झलक 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म काली खेती के ट्रेलर में देखने को मिला है. जब खेती जाग उठेगी, तब क्या होगा? 'काली खेती' का डर अब खेतों से निकलकर असल जिंदगी तक पहुंच गया है. फिल्म का रोमांचक ट्रेलर दर्शकों को आने वाले खौफ की एक झलक दिखाता है. जैकी श्रॉफ और शरद केलकर की मुख्य भूमिकाओं वाली इस फिल्म का ट्रेलर एक ऐसी डरावनी दुनिया की झलक पेश करता है, जहां खेती अब केवल फसल उगाने की जगह नहीं रह गई है, बल्कि एक बेहद खौफनाक जगह बन चुकी है.

काली खेती का आया डरावना ट्रेलर

इस ट्रेलर की सबसे खास बात यह है कि यह डरावनी फिल्मों में आमतौर पर दिखाई जाने वाली कहानियों से आगे बढ़ता है. फिल्म एक ऐसे विषय को सामने लाने की कोशिश करती है, जिसे अब तक बहुत कम दिखाया गया है. इसमें खेती और कृषि को मनोवैज्ञानिक ग्रामीण डरावनी कहानी का मुख्य आधार बनाया गया है. इसकी कहानी खेतों और उनसे जुड़े पुराने इतिहास में छिपे रहस्यों पर आधारित है. ट्रेलर एक ऐसे गांव की कहानी दिखाता है, जहां के लोग किसी अनजान और खौफनाक ताकत के साये में जीने को मजबूर हैं. वे चाहकर भी इस डर से बच नहीं सकते.

यह एक ऐसी दुनिया है, जहां खेती केवल जमीन या फसल उगाने का जरिया नहीं, बल्कि खुद एक जीवित शक्ति की तरह महसूस होती है. ऐसा लगता है मानो किसी अलौकिक ताकत ने पूरे गांव और वहां रहने वाले लोगों पर अपना कब्जा जमा लिया हो.

ट्रेलर में उस गांव की कहानी की झलक जरूर मिलती है, जो अपनी ही जमीन के डरावने रहस्य से परेशान है. लेकिन इसके बावजूद फिल्म कई सवालों के जवाब छिपाकर रखती है, जो दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ाते हैं.

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जैकी श्रॉफ के अवतार

जैकी श्रॉफ एक बार फिर अपनी शानदार अदाकारी और अभिनय की अलग-अलग खूबियों से दर्शकों को प्रभावित करते नजर आ रहे हैं। वहीं, शरद केलकर भी अपने दमदार अभिनय से फिल्म की कहानी को और गंभीरता देते हैं. दोनों कलाकार फिल्म के डरावने माहौल को और प्रभावशाली बनाते हैं.

काली खेती के बारे में

हरिस इम्तियाज खान द्वारा लिखी और निर्देशित इस फिल्म की निर्माता सना खान हैं. फिल्म में शरद केलकर और जैकी श्रॉफ के अलावा नेहा सरगम, वीरेंद्र सक्सेना और शाजी चौधरी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. ब्लैककैनवस स्टूडियो के बैनर तले बनी 'काली खेती' 20 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 'काली खेती' डर की एक ऐसी अनोखी कहानी पेश करने जा रही है, जहां सबसे बड़ा खौफ शायद उस खेत के जाग उठने में छिपा है, जिसने अब तक अपने भीतर कई रहस्य दबाकर रखे हैं.

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