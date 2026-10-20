'बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, माफ करना, रणबीर कपूर', 'रामायण' इवेंट में प्रोड्यूसर दिल राजू से हुई बड़ी चूक, वायरल वीडियो पर फैंस के यूं आए रिएक्शन

नितेश तिवारी की 'रामायण' 5 नवंबर को दुनिया भर में बड़े पैमाने पर रिलीज होने वाली है. इस भव्य रिलीज से पहले, मेकर्स ने हैदराबाद में एक प्री-रिलीज इवेंट रखा. इस इवेंट में जाने-माने तेलुगु प्रोड्यूसर दिल राजू से एक मजेदार गलती हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है. वायरल वीडियो में दिल राजू को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "बेस्ट एक्टर, बेस्ट हीरो रणवीर सिंह हैं. माफ करना, रणबीर कपूर." इस इवेंट में रणबीर कपूर भी मौजूद थे. जब दिल राजू ने उन्हें 'सिंह' कहा, तो कैमरा तुरंत रणबीर के चेहरे पर ज़ूम हो गया. इंटरनेट पर वीडियो वायरल होते ही, इस पर लोगों के ढेरों कमेंट्स आने लगे. एक यूजर ने लिखा, "असल में दिल राजू सर सही कह रहे हैं, बॉलीवुड में रणवीर सिंह ही बेस्ट एक्टर हैं." एक दूसरे यूजर ने लिखा, "गलती से सच निकल गया."एक और यूजर ने लिखा, "ऐसा कहने के बाद, वे खुद भी हंसने लगे."

प्री-रिलीज इवेंट के दौरान, रणबीर ने 'रामायण' में अपने साथ काम करने वाले कलाकारों के बारे में बात की और यश पर खूब प्यार बरसाया, जो इस फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे हैं. अभिनेता ने कहा, "मैंने पहली बार 'रॉकिंग स्टार' यश की जो फिल्म देखी, वह 'KGF' थी. 'KGF' देखने के बाद मैं उनका बहुत बड़ा फैन बन गया. फिर एक दिन गोवा में मेरी उनसे मुलाकात हुई, जब मैं और नमित वहां गए थे. उस समय वह अपनी एक आने वाली फिल्म के लिए रेकी कर रहे थे. तब मुझे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक सुपरस्टार या अभिनेता ही नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से सिनेमा को समर्पित इंसान हैं. उन्हें लेखन की समझ है, कहानी कहने की कला आती है, अभिनय की गहरी समझ है, और वे यह भी जानते हैं कि फिल्म को प्रोड्यूस कैसे करना है, डायरेक्ट कैसे करना है और उसमें अभिनय कैसे करना है."रणबीर ने आगे यश के फिल्म निर्माण के प्रति उनके समर्पण और जुनून के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि 'रामायण' में काम करने के साथ-साथ, यश अपने खुद के होम प्रोडक्शन पर भी काम कर रहे थे. उन्होंने कहा, "मैं सच में हैरान था, क्योंकि 'रामायण' की शूटिंग के दौरान भी वह अपने होम प्रोडक्शन पर काम कर रहे थे. जिस जुनून के साथ वह काम करते हैं, वैसा मैंने बहुत कम लोगों में देखा है."

'रामायण' को 4,000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनाया गया है

प्रखर गुप्ता से बातचीत में, प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ​​ने बताया, "जब हमने 6-7 साल पहले इसे बनाने की शुरुआत की थी, तो लोगों को लगा कि मैं पागल हो गया हूं, क्योंकि कोई भी भारतीय फिल्म इस स्केल के आस-पास भी नहीं है. सीधे शब्दों में कहें तो, दोनों भागों को मिलाकर इसका बजट लगभग 500 मिलियन डॉलर, यानी 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा होगा."

उन्होंने आगे कहा, "हम दुनिया की सबसे महान महागाथा पर दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बना रहे हैं, जिसे पूरी दुनिया में देखा जाना चाहिए. फिर भी मेरा मानना ​​है कि हम इसे हॉलीवुड की कुछ सबसे बड़ी फिल्मों की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर और कुशलता से कर रहे हैं. हम गैर-जिम्मेदाराना काम नहीं कर रहे हैं. हम बड़े बड़े सपने देख रहे हैं लेकिन पूरी तरह जमीन से जुड़े हैं. फिल्म में रणबीर कपूर के अलावा साई पल्लवी, रवि दुबे और यश अहम भूमिकाओं में हैं.

