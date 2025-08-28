विज्ञापन

राजेश खन्ना की 'गर्लफ्रेंड' ने खोले सुपरस्टार के सीक्रेट, सुनकर आप भी कहेंगे पक्के पंजाबी थे बाबू मोशाय

राजेश खन्ना की करीबी दोस्त अनीता आडवानी ने सुपरस्टार से जुड़ा एक ऐसा सीक्रेट बताया जो कि उनके बारे में कम ही लोग जानते हैं.

राजेश खन्ना के बारे में ये बात जानते थे आप ?
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के लीजेंड्री एक्टर राजेश खन्ना को शाही अंदाज में जीना पसंद था और वह खाने की मेज पर भी उसी शाही ठाठ की उम्मीद रखते थे. उनकी कथित गर्लफ्रेंड अनीता आडवानी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि राजेश हमेशा खाने के समय टेबल पर कई तरह की डिश डिमांड करते थे. उन्होंने बताया कि अगर वह परांठा खाना चाहते थे, तो मेज पर अलग-अलग तरह के परांठे होने चाहिए, जिनमें से वह हर परांठे का एक टुकड़ा खाते और बाकी छोड़ देते.

यूट्यूब चैनल ‘रील मीट्स रियल' पर पूजा समंत के साथ बातचीत में अनीता ने बताया कि राजेश को हमेशा मेज पर ढेर अलग-अलग डिशेज के ऑप्शन चाहिए होते थे. उन्होंने याद किया कि हालांकि उनके पास एक रसोइया था, लेकिन वह कभी-कभी उनके लिए खाना बनाती थीं. “उनके पास 6-7 स्टाफ थे और घर में हमेशा एक रसोइया रहता था. मैं भी उनके लिए कभी-कभी खाना बनाती थी. जैसे, उन्हें छोले बहुत पसंद थे, तो मैंने छोले और भटूरे बनाना सीख लिया. उन्हें ऐसी डिश बहुत पसंद थीं. वह काफी खाने के शौकीन थे.” उन्होंने कहा.

उन्होंने आगे बताया कि, “वह हर दिन डोसा चाहते थे. अगर मेज पर 10 से कम चीजें होतीं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था. मैं और घर का स्टाफ समझ नहीं पाते थे कि क्या करें. जैसे जब वह परांठे चाहते थे, तो वह कहते थे कि आलू, मूली, और गोभी का एक-एक पराठा बनाओ. वह हर पराठे का एक टुकड़ा खाते थे.” 

जब होस्ट ने पूछा कि क्या बाकी खाना बर्बाद हो जाता था तो अनीता ने बताया कि घर के कर्मचारी भी वही खाना खाते थे जो राजेश खाते थे. “स्टाफ भी वही खाना खाते थे. वे अलग से नहीं खाते थे.” उन्होंने कहा, “अगर आप उन्हें इतने सारे ऑप्शन के साथ खाना नहीं परोसते तो वह कहते, ‘हम रिफ्यूजी हैं क्या? खाना नहीं देते.'” लेकिन, खाने के इतने शौकीन होने के बावजूद, अनीता ने बताया कि वह बहुत कम खाते थे और केवल दो चपातियां ही खाते थे. राजेश खन्ना का 2012 में 69 वर्ष की आयु में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया था.

