Raja Shivaji first look : धुरंधर के एसपी असलम को भूल जाएंगे, रितेश देशमुख की ‘राजा शिवाजी’ में संजय दत्त बनें खुंखार विलेन

अपकमिंग मराठी फिल्म ‘राजा शिवाजी' का टीजर मंगलवार को रिलीज हो गया है. इसे ‘धुरंधर: द रिवेंज' के साथ रिलीज किया गया, और यह दुनिया के सबसे महान योद्धा राजाओं में से एक की कहानी बताती है. फिल्म में रितेश देशमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका निभाई है, जिन्होंने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है. इसके मूल में एक शक्तिशाली कहानी है—दृष्टि, साहस और दृढ़ विश्वास की. एक ऐसे बेटे की, जिसने शपथ ली और इतिहास का रुख ही बदल दिया. टीजर इस रोमांचक सफर की एक झलक दिखाता है, जिसमें तीव्रता, भावना और वीरता का ऐसा मेल है जो पीढ़ियों तक गूंजता रहेगा.

यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज की असाधारण विरासत को एक ऐसे भव्य पैमाने पर जीवंत करती है जो मराठी सिनेमा में पहले शायद ही कभी देखा गया हो. इसे वास्तव में एक पैन इंडिया भव्य प्रस्तुति के रूप में तैयार किया गया है. छत्रपति शिवाजी महाराज पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे. उन्होंने दक्कन सल्तनतों और मुगल साम्राज्य को चुनौती देकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की. 1663 में, शिवाजी ने पुणे पर छापा मारा, जिसका निशाना मुगल सेनापति शाइस्ता खान थे. इस घटना ने उस क्षेत्र में मुगल नियंत्रण को कमजोर कर दिया. 1664 में शिवाजी ने सूरत पर पहली बार हमला किया जो मुगलों का एक प्रमुख बंदरगाह शहर था. उन्होंने शाही व्यापार को बाधित कर दिया.

1666 में उन्हें औरंगजेब द्वारा आगरा में बंदी बना लिया गया, लेकिन बाद में वे वहां से बच निकले और अपनी शक्ति को फिर से स्थापित करने के लिए दक्कन लौट आए. 1674 में रायगढ़ में शिवाजी का औपचारिक रूप से ‘छत्रपति' के रूप में राज्याभिषेक हुआ, जिसने एक संप्रभु मराठा राज्य की स्थापना को चिह्नित किया. उनके बाद के अभियानों में कर्नाटक में दक्षिणी विस्तार शामिल था, जिससे उनके क्षेत्रीय नियंत्रण का विस्तार हुआ. उन्होंने तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत नौसेना विकसित की और कई पहाड़ी किलों को सुदृढ़ बनाया. महाराज का निधन 1680 में हुआ. वे अपने पीछे एक सुव्यवस्थित प्रशासन और एक जुझारू सैन्य प्रणाली छोड़ गए, जिसने मुगल सत्ता को लगातार चुनौती देना जारी रखा.

ये भी पढ़ें - Dhurandhar 2 : अर्जुन रामपाल ने शेयर की ‘धुरंधर 2' की BTS फोटोज, हमजा और मेजर इकबाल का ‘ब्रोमांस' देख फैंस हुए खुश

इस कहानी को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए फिल्म में एक जबरदस्त और पहले कभी न देखा गया कास्ट शामिल है, जिसमें हिंदी और मराठी सिनेमा के कई जाने-माने नाम एक साथ आए हैं. इस फिल्म में संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, बोमन ईरानी, ​​अमोल गुप्ते और जेनेलिया देशमुख भी नज़र आएंगे.

Jio Studios द्वारा प्रस्तुत और Mumbai Film Company के बैनर तले ज्योति देशपांडे और जेनेलिया देशमुख द्वारा निर्मित, 'राजा शिवाजी' 1 मई, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में मराठी, हिंदी और तेलुगू भाषाओं में रिलीज होगी.

