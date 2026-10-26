पान वाले ने की थी तस्वीर में दिख रहे कॉमेडियन के सुपरस्टार बनने की भविष्यवाणी, 700 फिल्मों से बने बॉलीवुड के खूंखार विलेन

एक्टर शक्ति कपूर ने एक बार एक दिलचस्प किस्सा साझा किया था कि कैसे एक दुकानदार ने उनके स्टार बनने की भविष्यवाणी कर दी थी. कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में बातचीत के दौरान शक्ति कपूर ने बताया कि उनके इलाके में एक दुकानदार था, जिसने उनके अभिनेता बनने से पहले ही अपनी दुकान पर उनका बड़ा पोस्टर लगा रखा था. इस घटना को याद करते हुए शक्ति कपूर ने कहा, "उसने मेरी एक बड़ी तस्वीर लगा रखी थी. रात में जब हम 3-4 दोस्त उसी पान की दुकान पर मिलते थे, तो वह मुझसे कहता था, 'तुम यहां क्या कर रहे हो? मुंबई जाकर कुछ कोशिश करो, तुम सफल हो जाओगे. देखो मैंने तो तुम्हारा पोस्टर भी लगा दिया है.'"

पान वाले ने की थी भविष्यवाणी

शक्ति कपूर ने कहा कि वह दुकानदार का यह प्यार और विश्वास कभी नहीं भूले. जब वह फिल्मों में काम करने लगे और उन्हें पहचान मिलने लगी, तो वह दोबारा उस दुकानदार से मिलने पहुंचे. उन्होंने बताया कि तब तक दुकानदार की दुकान भी पहले से बड़ी हो चुकी थी. शक्ति कपूर ने उससे कहा, "तुमने जो कहा था, वह सच हो गया. भगवान तुम्हारा भला करे. तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो और मैं अपनी क्षमता के अनुसार तुम्हारी मदद करूंगा."

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700 फिल्मों से बने खूंखार विलेन

शक्ति कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1977 में आई फिल्म "खेल खिलाड़ी का" से की थी, जिसका निर्देशन अर्जुन हिंगोरानी ने किया था. इस फिल्म में उन्होंने टोनी का किरदार निभाया था. चार दशक से अधिक लंबे करियर में शक्ति कपूर 700 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं.

शक्ति कपूर की फिल्में

बॉलीवुड के सबसे बहुमुखी कलाकारों में गिने जाने वाले शक्ति कपूर ने कॉमेडी और खलनायक, दोनों तरह की भूमिकाओं में अपनी अलग पहचान बनाई है. उन्हें खास तौर पर 1994 की कल्ट फिल्म "अंदाज अपना अपना" में निभाए गए क्राइम मास्टर गोगो के किरदार के लिए याद किया जाता है. उनका मशहूर डायलॉग, "आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा", आज भी दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है. उनकी चर्चित फिल्मों में "कुर्बानी" (1980), "हीरो" (1983), "हिम्मतवाला" (1983), "राजा बाबू" (1994), "अंदाज अपना अपना" (1994), "कूली नंबर 1" (1995) और "जुड़वा" (1997) शामिल हैं.

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