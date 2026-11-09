Netflix की 8 एपिसोड की मिस्ट्री थ्रिलर, अमीर बनने के लिए बनाई नकली पहचान, फिर मिली लाश और खुलने लगे खौफनाक राज

Netflix की कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर ‘द आर्ट ऑफ सारा' में एक ऐसी महिला की कहानी दिखाई गई है, जो आलीशान लाइफ और अमीरों की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए नकली नाम का सहारा लेती है. जब एक महिला की लाश मिलती है और पुलिस जांच शुरू करती है तो सारी चीजें बदल जाती हैं. हर नए सुराग के साथ सारा किम की आइडेंटिटी और उसके अतीत से जुड़े ऐसे राज सामने आते हैं, जो कहानी को और उलझा देते हैं. 8 एपिसोड की यह सीरीज Netflix पर उपलब्ध है. इसकी आईएमडीबी रेटिंग 10 में से 7.3 है.

'द ऑर्ट ऑफ सारा' की कहानी सारा किम के इर्द-गिर्द घूमती है. सारा एक लग्जरी ब्रांड की एशियाई क्षेत्रीय प्रमुख बनकर कोरियन समाज के अमीर और प्रभावशाली लोगों के बीच अपनी जगह बनाती है. उसका सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि खुद को ऐसा बनाना है कि लोग उसकी हैसियत को देखकर प्रभावित हों. उसकी इस सफलता के पीछे एक ऐसा सच छिपा है, जिसे वह किसी के सामने नहीं आने देना चाहती. उसकी सच्चाई धीरे-धीरे सवालों के घेरे में आने लगती है. लोगों को उसके बारे में अलग-अलग बातें पता होती हैं, लेकिन कोई भी उसके अतीत को पूरी तरह नहीं जानता.

नाले में मिली लाश, शुरू हुई हत्या की जांच

सीरीज की कहानी उस समय नया मोड़ लेती है, जब सियोल के एक इलाके में महिला का शव मिलता है. उसके पास मौजूद एक खास लग्जरी बैग के आधार पर पुलिस शक होता है कि वो सारा किम है. इस मामले की जांच डिटेक्टिव पार्क मू-ग्योंग को सौंपी जाती है. वह सारा की लाइफ से जुड़े लोगों से पूछताछ शुरू करता है. लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, उसके सामने एक नई परेशानी आने लगती है.

सारा को जानने वाले लोग उसके बारे में अलग-अलग बातें बताते हैं. किसी के लिए वह एक सफल बिजनेसवुमन थी, तो किसी के लिए उसके बारे में जानना लगभग असंभव था. पुलिस को यह समझ आने लगता है कि मामला सिर्फ हत्या का नहीं है. सारा के अतीत और उसके आसपास मौजूद लोगों के बीच कई ऐसी कड़ियां हैं, जो इस केस को और रहस्यमय बना देती हैं.

एक बड़ा झूठ?

सीरीज का सबसे दिलचस्प पहलू सारा की असली पहचान है. वह जिस नाम के साथ समाज में अपनी जगह बनाती है, उसके पीछे कई छिपे हुए सच मौजूद हैं. जांच के दौरान डिटेक्टिव पार्क को पता चलता है कि सारा के साथ कई नाम जुड़े हुए हैं. उसके अतीत को समझना आसान नहीं है, क्योंकि हर नया सुराग पहले से मौजूद कहानी को बदल देता है.

सारा के पास पैसा, महत्वाकांक्षा और सामाजिक हैसियत बेहद अहम हैं. वह अपनी बनाई हुई दुनिया को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है, यही कहानी का सबसे बड़ा सवाल बन जाता है. इस दौरान पुलिस को ऐसे लोगों के बारे में भी पता चलता है, जिनका सारा की जिंदगी और उसके बिजनेस से गहरा संबंध रहा है. हर व्यक्ति की कहानी में एक नया रहस्य सामने आता है, जिससे जांच और उलझ जाती है.

शिन हे-सुन और ली जुन-ह्युक की जोड़ी

'द आर्ट ऑफ सारा' में शिन हे-सुन सारा किम के किरदार में हैं. वहीं और ली जुन-ह्युक डिटेक्टिव पार्क के रोल में हैं. शिन का किरदार एक ऐसी महिला का है, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं और बनाई हुई पहचान के बीच फंसी हुई है. दूसरी तरफ ली का किरदार सारा के अतीत को समझने और हत्या की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है. इसका निर्देशन किम जिन-मिन ने किया है. छू सोंग-येओन ने इसकी कहानी लिखी है. यह 8 एपिसोड की मिस्ट्री थ्रिलर है. 'द आर्ट ऑफ सारा' नेटफ्लिक्स पर 13 फरवरी 2026 को रिलीज हुई थी. सीरीज में कुल 8 एपिसोड हैं.