पिछले 32 साल से गणपति उत्सव मना रहा है सिंगर मुकेश का परिवार, खुद अपने हाथों से साजाया पंडाल

गणपति बप्पा का आगमन हो चुका है और इसके लिए आम से लेकर खास तक हर किसी ने अपनी अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी की. कुछ लोग इस मौके पर आलीशान पंडाल लगवाते हैं तो कुछ लोग अपने हाथों से खुद मंडप सजाने का काम करते हैं. यूं तो मुंबई से आपने कई ढेर बप्पा के दर्शन किए होंगे लेकिन हम आपको बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश के घर के पंडाल के दर्शन कराने जा रहे हैं. ये पंडाल खास इसलिए है क्योंकि इसे खुद नील के पापा सिंगर नितिन मुकेश ने अपने हाथों से सजाया है. इस तैयारी में उनकी मदद उनकी पत्नी और नितिन की मां ने भी साथ दिया.

एनडीटीवी को मिली जानकारी की मुताबिक पंडाल से जुड़ी सारी साज सज्जा और डेकोरेशन नील के पिता नितिन मुकेश ने की और इस सजावट में आपको जो मोर वाला बैकड्रॉप नजर आ रहा है इसे नील की मां ने तैयार किया है. ये परिवार पिछले 32 साल से बप्पा का स्वागत कर रहा है. हर साल बप्पा के आगमन पर ये कुछ ना कुछ तोहफे भी बांटते हैं. शुरू शुरू में बप्पा के घर आने पर मुकेश परिवार खिलौने बांटा करता था.

नील नितिन मुकेश के घर आए बप्पा

अब आने वाले अगले दस दिनों में मुकेश परिवार सभी त्योहार गणपति के साथ मनाने जा रहे हैं फिर चाहे होली हो, दीवाली, मकर संक्रांति या रक्षाबंधन. नील के बहनें बप्पा को राखी भी बांधने वाली हैं. मजेदार बात ये है की गणपति के करीब नील की फिल्म जरूर रिलीज होती है और इस साल उनकी फिल्म एक चतुर नार रिलीज होने जा रही है.