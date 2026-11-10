4000 करोड़ की रामायण में सीता को योद्धा दिखाने पर नाराज हुए मुकेश खन्ना, कहा- वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहीं नहीं

रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' इन दिनों लगातार चर्चा में है. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. हालांकि, फिल्म के कुछ सीन को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है. अब दिग्गज एक्टर मुकेश खन्ना ने फिल्म के मेकर्स पर नाराजगी जाहिर की है. खासतौर पर फिल्म में साई पल्लवी के सीता माता वाले किरदार को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं. मुकेश खन्ना को फिल्म में सीता माता का राक्षसों से लड़ने वाला सीन पसंद नहीं आया. उन्होंने मेकर्स पर रामायण की मूल कहानी के साथ बदलाव करने का आरोप लगाया है.

सीता माता को फाइट करते दिखाने पर जताई नाराजगी

मुकेश खन्ना ने अपने यूट्यूब चैनल 'भीष्म इंटरनेशनल' पर एक वीडियो शेयर कर फिल्म के मेकर्स की सोच पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि वाल्मीकि रामायण में कहीं भी सीता माता को योद्धा के रूप में लड़ते हुए नहीं दिखाया गया है. एक्टर के मुताबिक, सीता माता ने हमेशा सेवा और समर्पण का भाव दिखाया है. वह एक योद्धा नहीं थीं.

मुकेश ने फिल्म के एक सीन का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें सीता माता को रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार से लड़ते हुए दिखाया गया है. उन्होंने सवाल किया कि अगर सीता माता इतनी बड़ी योद्धा थीं तो रावण उनका अपहरण कैसे कर पाया? अभिनेता ने इस तरह के बदलाव को धार्मिक भावनाओं से जुड़ा गंभीर मामला बताया.

4000 करोड़ के बजट पर भी उठाए सवाल

मुकेश खन्ना ने फिल्म के कथित 4000 करोड़ रुपये के बजट को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की. उनका कहना है कि फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि मेकर्स इतना बड़ा बजट कैसे वसूल करेंगे. जबकि असली सवाल यह होना चाहिए कि दर्शकों को रामायण की कहानी सही तरीके से दिखाई जा रही है या नहीं.

उन्होंने कहा कि रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में अपनी कल्पना से कुछ जोड़ना या हटाना सही नहीं है. एक्टर ने मेकर्स से पूछा कि क्या वह दूसरे धर्मों के धार्मिक ग्रंथों के साथ भी ऐसा करने की हिम्मत करेंगे?

फिल्म देखे बिना ही दे दिया अपना रिएक्शन

मुकेश खन्ना ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने अभी तक पूरी फिल्म नहीं देखी है. उनकी नाराजगी फिल्म के प्रचार में दिखाए गए सीन और सामने आई जानकारियों को लेकर है. दरअसल, फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा की ओर से इस सीन को अद्भुत रामायण से प्रेरित बताया गया था. इस पर भी मुकेश ने सवाल उठाए और कहा कि मेकर्स को अपनी तरफ से रामायण की कहानी में बदलाव नहीं करना चाहिए.

