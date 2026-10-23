इन 6 गानों ने ममता कुलकर्णी को बनाया 90s की सुपरस्टार, रोमांस, डांस और जुदाई के हर रंग में बिखेरा जादू, आज भी Gen-Z की प्लेलिस्ट में हैं शामिल

90 के दशक में बॉलीवुड में कई ऐसी अभिनेत्रियां आईं, जिन्होंने अपनी खूबसूरती, अदाकारी और डांस से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई. इन्हीं में एक नाम ममता कुलकर्णी का भी था. बड़े पर्दे पर उनकी मौजूदगी दर्शकों को खूब पसंद आती थी. कभी सलमान खान के साथ तो कभी गोविंदा और आमिर खान के साथ उनकी जोड़ी नजर आई. इस दौरान ममता की कई फिल्मों के गाने भी खूब लोकप्रिय हुए. रोमांटिक धुनों से लेकर मस्ती भरे गीतों तक, उनके गानों में उस दौर के संगीत की अलग ही झलक मिलती थी. आइए नजर डालते हैं ममता कुलकर्णी पर फिल्माए गए ऐसे ही छह गानों पर, जो 90 के दशक के संगीत प्रेमियों को आज भी याद हैं.
1. आएगी हर पल तुझे मेरी याद (आंदोलन, 1995)
फिल्म ‘आंदोलन' में गोविंदा और ममता कुलकर्णी की जोड़ी नजर आई थी. इसी फिल्म का रोमांटिक गाना ‘आएगी हर पल तुझे मेरी याद' उस दौर के प्रेम गीतों में शामिल था. कुमार सानू और अलका याज्ञनिक की आवाज में सजे इस गाने का संगीत नदीम-श्रवण ने तैयार किया था, जबकि इसके बोल समीर ने लिखे थे. गाने में प्यार और जुदाई के एहसास को खूबसूरती से पेश किया गया था.
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2. चंदा सितारे (नसीब, 1998)
गोविंदा और ममता कुलकर्णी की फिल्म ‘नसीब' का गाना ‘चंदा सितारे' आज भी 90 के दशक के रोमांटिक संगीत की याद दिलाता है. उदित नारायण और अलका याज्ञनिक की आवाज में गाए गए इस गीत को नदीम-श्रवण ने संगीत दिया था और समीर ने इसके बोल लिखे थे. गाने की मधुर धुन और गोविंदा-ममता की जोड़ी ने इसे फिल्म के यादगार गीतों में शामिल कर दिया.
3. कोई जाए तो ले आए (घातक, 1996)
फिल्म ‘घातक' में ममता कुलकर्णी आइटम सॉन्ग में नजर आई थीं. ‘कोई जाए तो ले आए' अपने अलग अंदाज और मस्ती भरे संगीत के लिए जाना जाता है. इस गाने को अलका याज्ञनिक, शंकर महादेवन और अनु मलिक ने अपनी आवाज दी थी. गाने का संगीत अनु मलिक ने तैयार किया था और इसके बोल राहत इंदौरी ने लिखे थे.
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4. छत पे सोया था बहनोई (करण अर्जुन, 1995)
सलमान खान और शाहरुख खान की फिल्म ‘करण अर्जुन' का गाना ‘छत पे सोया था बहनोई' आज भी अपनी मस्ती भरी धुन के लिए याद किया जाता है. इस गाने में ममता कुलकर्णी का देसी अंदाज देखने को मिला था. इला अरुण और अलका याज्ञनिक की आवाज ने गीत को खास बना दिया.
5. भोली भाली लड़की (सबसे बड़ा खिलाड़ी, 1995)
अक्षय कुमार और ममता कुलकर्णी की फिल्म ‘सबसे बड़ा खिलाड़ी' का गाना ‘भोली भाली लड़की' भी काफी लोकप्रिय हुआ था. कुमार सानू और अलका याज्ञनिक की आवाज में गाए गए इस रोमांटिक गीत का संगीत राजेश रोशन ने तैयार किया था. फिल्म में ममता कुलकर्णी ने सुनीता का किरदार निभाया था.
6. धीरे धीरे आप मेरे (बाजी, 1995)
आमिर खान और ममता कुलकर्णी की फिल्म ‘बाजी' का रोमांटिक गाना ‘धीरे धीरे आप मेरे' भी इस सूची में शामिल है. उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में सजे इस गीत में प्यार के धीरे-धीरे गहराते एहसास को दिखाया गया था. अनु मलिक ने फिल्म का संगीत तैयार किया था, जबकि इसके बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे.
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