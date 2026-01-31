विज्ञापन

मलाइका अरोड़ा की बहन, फिल्मों में नहीं चमकी किस्मत, सहेली के पति से शादी से हुई चर्चा, छोड़ा बॉलीवुड

मलाइका अरोड़ा की बहन एक्ट्रेस रह चुकी हैं, जिन्होंने फिल्मों में नहीं चली किस्मत तो बिजनेस में अमृता अरोड़ा आजमा रहीं हैं हाथ. 

मलाइका अरोड़ा की बहन हैं अमृता अरोड़ा
नई दिल्ली:

कभी अपने मूव्स से सबको दीवाना बनाने वाली अभिनेत्री, आज शोबिज का हिस्सा बनकर जिंदगी जी रही हैं. हम बात कर रहे हैं मलाइका अरोड़ा की बहन और एक्ट्रेस अमृता अरोड़ा की, जिन्होंने शादी के बाद फिल्मी पर्दे से दूरी बना ली. लेकिन आज भी ग्लैमरस पार्टी का हिस्सा बनती हैं.अभिनेत्री शनिवार को अपना जन्मदिन मना रही हैं. 31 जनवरी 1978 को मुंबई में जन्मीं अमृता अरोड़ा भले ही फिल्मी पर्दे का हिस्सा रहीं, लेकिन अपनी बहन मलाइका अरोड़ा की तरह नाम नहीं बना पाई. मलयाली कैथोलिक से ताल्लुक रखने वाली अभिनेत्री फिल्मों में कदम रखने से पहले टीवी का बड़ा चेहरा हुआ करती थीं. उन्होंने 17 साल की उम्र में एमटीवी के 'हाउसफुल' और 'चिल आउट' जैसे शोज को होस्ट किया था और वीजे भी रही थीं.

गोलमाल जैसी फिल्मों में नजर आईं अमृता अरोड़ा

अमृता की पहली फिल्म साल 2002 में आई 'कितने दूर कितने पास' थी, जिसके बाद उन्होंने 'आवारा पागल दीवाना', 'गर्लफ्रेंड', 'एक और एक ग्यारह', 'मुझसे शादी करोगी', 'गोलमाल रिटर्न' और 'कमबख्त इश्क' जैसी फिल्मों में काम किया और कई फिल्मों में स्पेशल अपीरियंस भी दी. अमृता अरोड़ा के करियर की ज्यादातर फिल्में औसत रही. फिल्मों के जरिए किस्मत को चमकाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन साल 2009 में उन्होंने शकील के साथ शादी करके फिल्मों से दूरी बना ली. 

सहेली के पति से शादी को लेकर हुई खूब चर्चा

अभिनेत्री की शादी भी विवादों में रही क्योंकि शकील अमृता की सहेली के ही पति हुआ करते थे. हालांकि, कभी भी अमृता ने विवादों पर जवाब नहीं दिया, आज भी अपने पति और दो बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं. अमृता भले ही फिल्मों से दूर हैं, लेकिन करीना कपूर खान से उनकी दोस्ती बहुत खास हैं, जो उन्हें शोबिज का हिस्सा बनाए रखती हैं. अमृता, करीना कपूर खान और मलाइका अरोड़ा की तिकड़ी हमेशा सोशल मीडिया पर छाई रहती है. 

बिजनेस की दुनिया में कमा रही हैं नाम

इसके अलावा, अमृता फूड इंडस्ट्री के बिजनेस में भी उतर चुकी हैं. उन्होंने अपने पति शकील के साथ मिलकर गोवा के अंजुना बीच पर 'जोलेन बाय द सी' नाम का आलीशान रेस्तरां खोला है, जो किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं है. रेस्तरां के मेनू से इंटीरियर तक सब कुछ अमृता ने ही संभाला है. वे सोशल मीडिया के जरिए भी आए दिन रेस्तरां का प्रमोशन करती रहती हैं. 

