धुरंधर 2 के सेट से लीक हुए वीडियोज, लोगों ने ढूंढ निकाले ल्यारी शूटआउट के असली वीडियोज, 7 लोग मारे गए थे

रणवीर सिंह-स्टारर धुरंधर 2, जिसे धुरंधर: द रिवेंज कहा जा रहा है. फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है. अब संजय दत्त की फिल्म की शूटिंग करते हुए वीडियो ऑनलाइन सामने आए हैं. पाकिस्तान के ल्यारी में हुई गोलीबारी का सीन इंटरनेट पर लोगों को बहुत जाना-पहचाना लगा, जिन्होंने असली घटना का फुटेज ढूंढ निकाला जिसमें सात लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे. रेडिट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में संजय अपने किरदार, एसपी चौधरी असलम, उर्फ ​​द जिन्न के रूप में अपने ट्रेडमार्क सफेद जुब्बे में दिख रहे हैं. वह सड़क के बीच में खड़े होकर किसी पर गोली चलाते हैं. पुलिसकर्मियों के कपड़े पहने एक्स्ट्रा भी गोलीबारी में शामिल दिखते हैं, जबकि संजय वहां से चले जाते हैं. कुछ फुटेज में एक्टर सिगरेट जलाते हुए भी दिख रहे हैं.



एक और वीडियो में उसी सड़क पर कारों और बाइक के प्रॉप्स को एक कथित विस्फोट के बाद आग लगाते हुए दिखाया गया है. एक एम्बुलेंस को अफरा-तफरी के बीच से गुजरते हुए देखा जा सकता है. एक सीन में संजय सिगरेट पीते हुए उसके पास जाते हैं. यह सीन लीक हुई गोलीबारी के बाद का लग रहा है. शॉट लेने के बाद डायरेक्शन टीम का कोई सदस्य 'कट' चिल्लाता हुआ भी सुनाई देता है.

एक रेडिटर ने पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "पार्ट 2 में जिन्न बनाम हमजा वाले हिस्से जैसा लगता है." एक अन्य ने दावा किया, "यह वह मशहूर सीन है जहां चौधरी असलम सभी खाने की सप्लाई को बर्बाद कर देंगे और एम्बुलेंस वाले को ल्यारी के अंदर नहीं जाने देंगे."

असल में ल्यारी में क्या हुआ था

रेडिट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो को रील बनाम रियल बताया गया. 2012 में एक पाकिस्तानी रिपोर्टर द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो में असली गोलीबारी का फुटेज दिखाया गया है. 5 मिनट के इस वीडियो में पुलिस, जिसमें एसपी चौधरी भी शामिल हैं. पहली फिल्म में दिखाए गए बलूच गैंग के बीच गोलीबारी को दिखाया गया है. रिपोर्टर को गोलीबारी तेज होने के बाद कैमरामैन के साथ भागते हुए देखा जा सकता है, यह दावा करते हुए कि ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं और वे चारों तरफ से घिरे हुए हैं.

डिस्क्रिप्शन में रिपोर्टर ने बताया कि गोलीबारी में कम से कम सात लोग, जिनमें पांच पुलिसकर्मी शामिल थे. मारे गए और 20 घायल हो गए. मृतकों में पीपल्स अमन कमेटी के एक सदस्य अली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता हसन बलूच का नाम बताया. उसने यह भी बताया कि एक 'फर्जी' ऑपरेशन में साकिब पठान नाम के एक एक्टिविस्ट की हत्या से यह झड़प शुरू हुई थी. बताया जाता है कि इस टकराव में पुलिसकर्मियों पर ग्रेनेड और रॉकेट फेंके गए थे.

धुरंधर 2, जिसका टाइटल धुरंधर: द रिवेंज है, 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन, आर माधवन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और अन्य कलाकार हैं.





