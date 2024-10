सलमान खान को धमकी पर बोले राम गोपाल वर्मा, जब काला हिरण मरा तब लॉरेंस बिश्नोई 5 साल का था

महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम मीडिया में छाया हुआ है. फेसबुक पोस्ट में एक आरोपी ने दावा किया कि हत्या बिश्नोई गैंग ने की है. वह एक गिरोह जो कथित तौर पर कई हाई-प्रोफाइल हत्या और जबरन वसूली के मामलों के पीछे है. भले ही पुलिस ने अभी तक एनसीपी नेता की हत्या में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिंक की पुष्टि नहीं की है लेकिन फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर मामले का अपना एक वर्जन पेश किया है.

राम गोपाल वर्मा ने एक्स पर लिखा, "1998 में जब हिरण की हत्या हुई थी तब लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ 5 साल का बच्चा था और बिश्नोई ने 25 साल तक अपनी रंजिश रखी और अब 30 साल की उम्र में वह कहता है कि उसके जीवन का लक्ष्य सलमान खान को मारना है ताकि उस हिरण की हत्या का बदला लिया जा सके. क्या यह पशु प्रेम अपने चरम पर है या भगवान एक अजीब मजाक कर रहे हैं?"

बॉलीवुड स्टार सलमान खान से जुड़ा काला हिरण शिकार मामला 1998 में राजस्थान में "हम साथ-साथ हैं" की शूटिंग के दौरान हुआ था. इससे बिश्नोई समुदाय नाराज हो गया था जो इस जानवर का सम्मान करता है. दो दशक बाद 31 साल के लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान के खिलाफ अपनी गहरी नाराजगी सबके सामने जाहिर की. 2018 में जोधपुर में एक अदालत में पेश होने के दौरान बिश्नोई ने कहा, "हम सलमान खान को मार देंगे. एक बार जब हम कार्रवाई करेंगे तो सभी को पता चल जाएगा."

