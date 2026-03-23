क्या रणबीर कपूर और करिश्मा कपूर संभालेंगे दादा राज कपूर की विरासत, RK स्टूडियो को लेकर करीना कपूर ने कही ये बात

करीना कपूर ने अब उन अफवाहों को खारिज कर दिया है कि उनके कजिन रणबीर कपूर 1948 में मुंबई के चेंबूर में राज कपूर द्वारा स्थापित मशहूर RK स्टूडियोज को फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं. हाल की रिपोर्टों में कहा गया था कि रणबीर ने शहर में एक बड़ी जगह के लिए लंबे समय का लीज साइन किया है, जिससे इस ऐतिहासिक बैनर के फिर से शुरू होने की अटकलें तेज हो गई थीं. कपूर परिवार ने इससे पहले मई 2019 में RK स्टूडियोज की मूल प्रॉपर्टी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को 180 करोड़ में बेच दी थी.



करीना ने RK स्टूडियोज के फिर से शुरू होने की अफवाहों को खारिज किया

करीना ने साफ किया है कि फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है. उन्होंने Etimes के साथ एक इंटरव्यू में कहा, "यह बिल्कुल सच नहीं है. हमारे फैमिली ग्रुप में भी इस पर चर्चा हो रही थी और हर कोई कह रहा था, 'ऐसा कुछ नहीं हो रहा है.' मुझे लगता है कि लोग सच में चाहते हैं कि ऐसा हो." उन्होंने आगे कहा कि, हालांकि स्टूडियो से एक भावनात्मक जुड़ाव है, लेकिन इसे फिर से शुरू करने की कोई भी संभावित जिम्मेदारी नई पीढ़ी पर होगी. करीना ने बताया कि रणबीर फिलहाल एक्टिंग पर ध्यान दे रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि रणबीर और उनकी बहन करिश्मा कपूर भविष्य में इस पर विचार कर सकते हैं. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि रणबीर एक्टिंग पर ध्यान दे रहे हैं. उन्हें एक्टिंग बहुत पसंद है. मुझे लगता है कि वह आज देश के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं. इसलिए उनका फोकस उसी पर है. शायद लोलो और रणबीर को इस बारे में सोचना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की तरह सोच सकती हूं."



मशहूर RK Studios के बारे में

हिंदी सिनेमा के इतिहास में RK Studios की एक खास जगह है. इसकी शुरुआत 1948 में राज कपूर ने मुंबई के चेंबूर इलाके में की थी. बाद में यह एक 'क्रिएटिव हब' बन गया. इस स्टूडियो ने 'आवारा', 'श्री 420' और 'बॉबी' जैसी कई यादगार फ़िल्मों को प्रोड्यूस किया. इन फिल्मों ने कहानी कहने का एक ऐसा अनोखा अंदाज गढ़ा, जिसमें सामाजिक मुद्दों को संगीत के साथ बहुत ही खूबसूरती से पिरोया गया था.' 2017 में लगी आग से इस प्रॉपर्टी के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद कपूर परिवार ने आखिरकार यह जमीन बेच दी. 1999 की फिल्म 'आ अब लौट चलें' RK फिल्म्स बैनर के तहत बनी आखिरी फिल्म थी.

