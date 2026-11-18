Kaali Kheti Trailer: आखिर क्या होगा जब अंधेरे की कहानी कहने वाली कोई फिल्म अपने ट्रेलर में रंगों का इस्तेमाल ही न करे? जैकी श्रॉफ और शरद केलकर की आने वाली ग्रामीण हॉरर फिल्म ‘काली खेती' ने अपने नए ट्रेलर के साथ कुछ ऐसा ही अनोखा प्रयोग किया है. आमतौर पर हॉरर फिल्मों के ट्रेलर में रंगों और डरावने दृश्यों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बार मेकर्स ने फिल्म की दुनिया को पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट अंदाज में पेश करने का फैसला किया है.

कैसा है फिल्म काली खेती है ट्रेलर

ट्रेलर का यह ब्लैक एंड व्हाइट अंदाज इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाता है. रंगों की गैरमौजूदगी गांव, वहां रहने वाले लोगों और आसपास के माहौल को और भी रहस्यमयी और डरावना बना देती है. ट्रेलर में बार-बार डराने वाले दृश्यों के बजाय सन्नाटा, परछाइयां, डरावने चेहरे और ‘खेती' की गूंज के जरिए कहानी का माहौल तैयार किया गया है. इससे ऐसा महसूस होता है जैसे इस गांव की जमीन के अंदर भी कोई रहस्य छिपा हुआ है.

ट्रेलर की शुरुआत एक हल्के-फुल्के अंदाज से होती है, जहां किसी को डराने की कोशिश की जाती है, लेकिन सामने से जवाब मिलता है, "तुम्हें तो बिल्कुल डर नहीं लगता." इसके बाद माहौल अचानक बदल जाता है. "यह जमीन काली है, आसमान काला है" जैसी रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है और फिर "खेती, खेती" की गूंज पूरे ट्रेलर में सुनाई देने लगती है. जमीन को जगाने, उसे परेशान करने और उसके सन्नाटे को तोड़ने की बातें कहानी को और दिलचस्प बना देती हैं. ऐसा लगता है जैसे गांव में कुछ ऐसा दफन है, जो अब जागने वाला है.

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क्या है फिल्म काली खेती की कहानी

इस ट्रेलर की एक खास बात यह भी है कि इसमें सुनिधि चौहान की आवाज का इस्तेमाल किया गया है, जिन्होंने खास तौर पर फिल्म के लिए अपनी आवाज रिकॉर्ड की है. मेकर्स ने उनके गाने को ट्रेलर का अहम हिस्सा बनाया है. हॉरर फिल्म के ट्रेलर में उनकी आवाज का यह अंदाज थोड़ा अलग जरूर है, लेकिन उनकी शानदार गायकी कहानी के रहस्यमयी और डरावने माहौल को और गहरा बना देती है.

फिल्म की कहानी एक ऐसे गांव के इर्द-गिर्द घूमती है, जो किसी काली ताकत और ऐसे रहस्यों से घिरा है, जिन्हें छिपाकर रखना अब मुश्किल हो गया है. जैकी श्रॉफ और शरद केलकर ट्रेलर में अपनी दमदार मौजूदगी से कहानी को और प्रभावशाली बनाते हैं. वहीं, ट्रेलर का ब्लैक एंड व्हाइट ट्रीटमेंट फिल्म की कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बताए बिना दर्शकों के मन में उत्सुकता पैदा करता है.

हॉरर दिखाएगी फिल्म

हरिस इम्तियाज खान द्वारा लिखी और निर्देशित ‘काली खेती' में खेती और किसानी जैसे विषय को हॉरर के नजरिए से दिखाया गया है. आमतौर पर खेती को रोजी-रोटी और जीवन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन फिल्म इसे एक बिल्कुल अलग और डरावने अंदाज में पेश करती है. सना खान द्वारा ब्लैककैनवास स्टूडियो के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में जैकी श्रॉफ और शरद केलकर के अलावा नेहा सरगम, वीरेंद्र सक्सेना, शाजी चौधरी और स्पंदन समीर जवलगी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

फिल्म की टेक्निकल टीम में अनुभवी सिनेमैटोग्राफर किरण देवहंस, एडिटर संयुक्ता काज़ा, बैकग्राउंड स्कोर कंपोजर अलोकानंदा दासगुप्ता, साउंड डिजाइनर जयदेवन चक्कड़थ और प्रोडक्शन डिजाइनर राकेश यादव शामिल हैं. फिल्म के डायलॉग इम्तियाज खान ने लिखे हैं. कुल मिलाकर, ब्लैक एंड व्हाइट अंदाज में पेश किया गया यह ट्रेलर दर्शकों को एक ऐसी दुनिया की झलक दिखाता है, जहां खेतों में कई राज छिपे हैं, सन्नाटा किसी खतरे का इशारा करता है और जमीन के अंदर कुछ ऐसा है, जो जागने का इंतजार कर रहा है.

‘काली खेती' 20 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.