ईरान-इजरायल युद्ध के बीच नई वेब सीरीज ने मचाया तहलका, ईरान के नजरिए को पेश करती है कहानी

ईरान के एक सरकारी टीवी चैनल ने एक नई जासूसी ड्रामा सीरीज लॉन्च की है. इस सीरीज का नाम ‘नाइट लाइट' है. यह सीरीज इजरायली हिट शो ‘तेहरान' की तरह दिखती है, लेकिन पूरी तरह से ईरानी नजरिए से बनाई गई है. ‘तेहरान' में मोसाद की एजेंट ईरान में गुप्त मिशन पर जाती है, जबकि ‘नाइट लाइट' में विदेशी महिला जासूस रामोस को ईरान भेजा जाता है, और कहानी ईरानी खुफिया युनिट के इर्द-गिर्द घूमती है जो ऐसे घुसपैठियों को पकड़ने और राष्ट्रीय सुरक्षा बचाने की कोशिश करती है.

यह 30 एपिसोड वाली सीरीज नवरोज (फारसी नववर्ष) के मौके पर रिलीज हुई है. ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह ‘वास्तविक घटनाओं' से प्रेरित है और देश के अंदर जासूसी व तोड़फोड़ के नेटवर्क को नाकाम करने वाली इंटेलिजेंस यूनिट की कहानी दिखाती है. प्लॉट में विदेशी महिला एजेंट का मिशन, गुप्त ऑपरेशन और ईरानी धरती पर खुफिया युद्ध जैसे एलिमेंट ‘तेहरान' से बहुत मिलते-जुलते हैं, लेकिन यहां हीरो ईरानी साइड है जो घुसपैठ को रोकता है.

इस सीरीज की रिलीज का समय भी खास है. इजरायल के साथ चल रहे युद्ध के बीच ईरान में इजरायल-अमेरिका से जुड़े जासूसों और सहयोगियों की गिरफ्तारी व सजा की खबरें तेज हो गई हैं. ऐसे में यह शो प्रमोशन का जरिया लगता है, जो राष्ट्रवादी संदेश देता है और विदेशी खतरों के खिलाफ एकजुटता दिखाता है.

सोशल मीडिया पर इसका काफी मजाक भी उड़ रहा है. लोग इसे ‘कार्डबोर्ड मिशन' या ‘कॉमेडी वर्जन' कह रहे हैं, क्योंकि ईरान की असफलताओं को देखते हुए कई इसे हास्यास्पद मानते हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा कि ईरान के 10% समर्थक भी इसे नहीं देखेंगे. वहीं ‘तेहरान' की तारीफ करते हुए कहा गया कि वह अच्छी तरह लिखी गई थी.

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