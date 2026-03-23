विज्ञापन
WAR UPDATE

ईरान-इजरायल युद्ध के बीच नई वेब सीरीज ने मचाया तहलका, ईरान के नजरिए को पेश करती है कहानी

ईरान के एक सरकारी टीवी चैनल ने एक नई जासूसी ड्रामा सीरीज लॉन्च की है. इस सीरीज की तुलना पहले आ चुकी वेब सीरीज तेहरान से हो रही है. जानिए क्या है खास जो हो रही दो वेब सीरीज की तुलना और रिलीज की टाइमिंग पर क्यों उठ रहे सवाल.

Read Time: 2 mins
Share
ईरान-इजरायल युद्ध के बीच नई वेब सीरीज ने मचाया तहलका, ईरान के नजरिए को पेश करती है कहानी
'तेहरान' जैसी सीरीज लेकर आया ईरान!
Social Media
नई दिल्ली:

ईरान के एक सरकारी टीवी चैनल ने एक नई जासूसी ड्रामा सीरीज लॉन्च की है. इस सीरीज का नाम ‘नाइट लाइट' है. यह सीरीज इजरायली हिट शो ‘तेहरान' की तरह दिखती है, लेकिन पूरी तरह से ईरानी नजरिए से बनाई गई है. ‘तेहरान' में मोसाद की एजेंट ईरान में गुप्त मिशन पर जाती है, जबकि ‘नाइट लाइट' में विदेशी महिला जासूस रामोस को ईरान भेजा जाता है, और कहानी ईरानी खुफिया युनिट के इर्द-गिर्द घूमती है जो ऐसे घुसपैठियों को पकड़ने और राष्ट्रीय सुरक्षा बचाने की कोशिश करती है.

यह 30 एपिसोड वाली सीरीज नवरोज (फारसी नववर्ष) के मौके पर रिलीज हुई है. ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह ‘वास्तविक घटनाओं' से प्रेरित है और देश के अंदर जासूसी व तोड़फोड़ के नेटवर्क को नाकाम करने वाली इंटेलिजेंस यूनिट की कहानी दिखाती है. प्लॉट में विदेशी महिला एजेंट का मिशन, गुप्त ऑपरेशन और ईरानी धरती पर खुफिया युद्ध जैसे एलिमेंट ‘तेहरान' से बहुत मिलते-जुलते हैं, लेकिन यहां हीरो ईरानी साइड है जो घुसपैठ को रोकता है.

इस सीरीज की रिलीज का समय भी खास है. इजरायल के साथ चल रहे युद्ध के बीच ईरान में इजरायल-अमेरिका से जुड़े जासूसों और सहयोगियों की गिरफ्तारी व सजा की खबरें तेज हो गई हैं. ऐसे में यह शो प्रमोशन का जरिया लगता है, जो राष्ट्रवादी संदेश देता है और विदेशी खतरों के खिलाफ एकजुटता दिखाता है.

सोशल मीडिया पर इसका काफी मजाक भी उड़ रहा है. लोग इसे ‘कार्डबोर्ड मिशन' या ‘कॉमेडी वर्जन' कह रहे हैं, क्योंकि ईरान की असफलताओं को देखते हुए कई इसे हास्यास्पद मानते हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा कि ईरान के 10% समर्थक भी इसे नहीं देखेंगे. वहीं ‘तेहरान' की तारीफ करते हुए कहा गया कि वह अच्छी तरह लिखी गई थी.

यह भी पढ़ें: धुरंधर 2 पर लटकी बैन की तलवार, बंपर कमाई के बीच क्या इस राज्य में बैन हो जाएगी रणवीर सिंह की फिल्म?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Night Light Series Iran, Night Light Episodes, Iran Israel War, US, Donald Trump
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com