‘हनुमान अंश’ के सिंगर साधु तिवारी अयोध्या में लगाएंगे सुरों का तड़का, ‘नई नवेली’ की रिलीज से पहले राम की पैड़ी पर गूंजेगा ‘अवधिया के राजा’

अयोध्या की पावन धरती पर जब भक्ति के सुर गूंजेंगे, तो माहौल अपने आप खास हो जाएगा. फिल्म ‘नई नवेली' की रिलीज से पहले कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलने वाला है. फिल्म के भजन ‘अवधिया के राजा' को गायक साधु तिवारी अपनी आवाज में राम की पैड़ी पर प्रस्तुत करेंगे. 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही इस फिल्म की टीम भी इस खास शाम का हिस्सा बनेगी. कार्यक्रम में अभिनेत्री यामी गौतम धर और फिल्मकार आनंद एल. राय के शामिल होने की जानकारी दी गई है. अयोध्या की आध्यात्मिक पहचान के बीच होने वाली यह संगीतमय प्रस्तुति फिल्म के प्रचार को एक अलग रंग देगी.

राम की पैड़ी पर गूंजेंगे भक्ति के सुर

‘नई नवेली' की रिलीज से पहले आयोजित होने वाली इस खास शाम का मुख्य आकर्षण ‘अवधिया के राजा' की प्रस्तुति होगी. भगवान राम की नगरी अयोध्या में राम की पैड़ी पर इस भजन का गूंजना कार्यक्रम को खास बना देगा. साधु तिवारी अपनी आवाज के जरिए भक्ति और आध्यात्मिकता के इस माहौल को संगीतमय बनाएंगे. फिल्म की टीम की मौजूदगी इस आयोजन को और खास बनाएगी. यह कार्यक्रम फिल्म के संगीत को दर्शकों तक पहुंचाने के साथ ही भारतीय संस्कृति और आस्था से उसके जुड़ाव को भी सामने लाएगा.

श्रेया घोषाल की आवाज में पहले ही रिलीज हो चुका है भजन

‘अवधिया के राजा' मूल रूप से श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गया है. इस भजन के बोल वायु ने लिखे हैं, जबकि इसका संगीत जी. वी. प्रकाश कुमार ने तैयार किया है. जी म्यूजिक के तहत रिलीज हुए ‘नई नवेली' के म्यूजिक एल्बम का यह गाना भक्ति और संगीत का सुंदर मेल पेश करता है. अब अयोध्या में साधु तिवारी की आवाज में इसकी प्रस्तुति इस भजन को एक नया अनुभव देने वाली है. फिल्म के प्रचार के बीच यह आयोजन संगीत के जरिए दर्शकों को कहानी और उसके भावनात्मक पक्ष से जोड़ने की कोशिश भी है.

16 अक्टूबर को रिलीज होगी ‘नई नवेली'

अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और कलर येलो के बैनर तले प्रस्तुत ‘नई नवेली' एक फैंटेसी फैमिली एंटरटेनर है. फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. रिलीज से पहले अयोध्या में होने वाला यह आयोजन फिल्म की चर्चा बढ़ाने के साथ उसके संगीत को भी खास पहचान दिला सकता है. आस्था, संस्कृति और मनोरंजन का संगम इस कार्यक्रम को फिल्म की टीम के लिए यादगार बनाने वाला है.

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