चूहे और कॉकरोचों के बीच बीती रात, घरवालों को बिना बताए किया प्यून का काम, धर्मेंद्र के साथ दिख रहे इस एक्टर की रुला देगी आपबीती

पर्दे पर जो कलाकार आपको बहुत हंसाता है. क्या वाकई उसकी जिंदगी में भी उतनी ही खुशियां शामिल हैं. क्या वो भी उतना ही मुस्कुरा पाता है. जितना आप उसकी एक्टिंग को देखकर हंसते हैं. टीवी आर्टिस्ट गोपीनाथ गंडोत्रा की आपबीती सुनेंगे तो शायद ये सवाल आपको भी काटने लगेगा. टीवी शो एफआईआर में गोपीनाथ गंडोत्रा बनकर लोगों को हंसाने वाले गोपी भल्ला कि रियल लाइफ स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है. पर्दे पर हमेशा कॉमेडी करने वाला ये कलाकार असल जिंदगी में सालों तक भूख, गरीबी और बेइज्जती से जूझता रहा. हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन के शो में उन्होंने पहली बार अपने स्ट्रगल और बुरे दिनों के वो किस्से सुनाए. जिन्हें आज तक उन्होंने अपने परिवार से भी छुपाकर रखा था. प्यून की नौकरी से लेकर सुपरहिट टीवी शो तक का ये सफर दिल को छू लेने वाला है.

Gopi Bhalla breaks down: “I slept in the kitchen. Rats & cockroaches bit my legs.”



FIR controversies, Unpaid dues, Public humiliation...



Gopi Bhalla exposes the dark side of TV & Bollywood - without filters.



Gopi Bhalla's most honest interview ????https://t.co/nKdRI283kY#Fir… pic.twitter.com/LCFTl90Gqh — Siddharth R Kannan (@sidkannan) January 22, 2026

दो वड़ा पाव और पानी से कटती थी जिंदगी

मुंबई में संघर्ष के दिनों को याद करते हुए गोपी भल्ला बताते हैं कि वो सायन कोलीवाड़ा में एक छोटे से वन रूम किचन में रहते थे और किचन में ही सोते थे. कई बार पास में बर्तन मांजे जाते और कॉकरोच चूहे उनके पैरों को काट लेते थे. पैसे इतने कम थे कि दिन में सिर्फ दो वड़ा पाव मिर्च के साथ खाकर पानी पी लेते थे. ताकि रात तक भूख न लगे. उन्होंने ये भी बताया कि एक समय उन्होंने बैंक में प्यून की नौकरी की. जहां उन्हें सिर्फ 14 रु. ही मिला करते थे. इस बात की भनक आज तक उनके माता, पिता, भाई, बहन या पत्नी को भी नहीं लगी. इंडस्ट्री में भी कई बार उनकी इंसल्ट हुई. कई बार ऐसी नौबत भी आई कि उन्हें कॉस्ट्यूम रूम में बैठकर समय बिताना पड़ा.

एफआईआर ने बदली किस्मत

सालों की मेहनत के बाद FIR में काम करने का मौका मिला. जिस में उनका किरदार इतना हिट हुआ कि लोग उन्हें पहचानने लगे. और, शादियों, बर्थडे और यहां तक कि बच्चों के मुंडन में भी बुलाने लगे. एक दिलचस्प किस्सा ये भी था कि एक फोटो के वायरल होने के बाद लोग सच में उन्हें प्रोफेशनल नाई समझने लगे थे. इस शो ने किस्मत ऐसे बदली कि शादियों में डांस के लिए उन्हें लाखों मिलने लगे. पर्सनल लाइफ में भी उनकी कहानी बेहद दिलचस्प है. उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की थी. वो भी सिर्फ ढाई सौ रु. में. जिसमें से सौ रु. उनकी पत्नी ने दिए थे और डेढ़ सौ उनके दोस्त ने. आज उनके पास सब कुछ है. मलाल है तो बस इस बात का कि उनके माता पिता ये सब देखने के लिए उनके साथ नहीं हैं.