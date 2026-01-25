विज्ञापन

चूहे और कॉकरोचों के बीच बीती रात, घरवालों को बिना बताए किया प्यून का काम, धर्मेंद्र के साथ दिख रहे इस एक्टर की रुला देगी आपबीती

टीवी शो एफआईआर के गोपीनाथ गंडोत्रा यानी गोपी भल्ला की जिंदगी संघर्षों से भरी रही है. कभी किचन के फर्श पर सोने और दो वड़ा पाव पर गुजारा करने वाले गोपी भल्ला आज स्टार बन चुके हैं.

Read Time: 3 mins
Share
चूहे और कॉकरोचों के बीच बीती रात, घरवालों को बिना बताए किया प्यून का काम, धर्मेंद्र के साथ दिख रहे इस एक्टर की रुला देगी आपबीती
एफआईआर शो से फेमस हुआ ये एक्टर
नई दिल्ली:

पर्दे पर जो कलाकार आपको बहुत हंसाता है. क्या वाकई उसकी जिंदगी में भी उतनी ही खुशियां शामिल हैं. क्या वो भी उतना ही मुस्कुरा पाता है. जितना आप उसकी एक्टिंग को देखकर हंसते हैं. टीवी आर्टिस्ट गोपीनाथ गंडोत्रा की आपबीती सुनेंगे तो शायद ये सवाल आपको भी काटने लगेगा. टीवी शो एफआईआर में गोपीनाथ गंडोत्रा बनकर लोगों को हंसाने वाले गोपी भल्ला कि रियल लाइफ स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है. पर्दे पर हमेशा कॉमेडी करने वाला ये कलाकार असल जिंदगी में सालों तक भूख, गरीबी और बेइज्जती से जूझता रहा. हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन के शो में उन्होंने पहली बार अपने स्ट्रगल और बुरे दिनों के वो किस्से सुनाए. जिन्हें आज तक उन्होंने अपने परिवार से भी छुपाकर रखा था. प्यून की नौकरी से लेकर सुपरहिट टीवी शो तक का ये सफर दिल को छू लेने वाला है.

दो वड़ा पाव और पानी से कटती थी जिंदगी

मुंबई में संघर्ष के दिनों को याद करते हुए गोपी भल्ला बताते हैं कि वो सायन कोलीवाड़ा में एक छोटे से वन रूम किचन में रहते थे और किचन में ही सोते थे. कई बार पास में बर्तन मांजे जाते और कॉकरोच चूहे उनके पैरों को काट लेते थे. पैसे इतने कम थे कि दिन में सिर्फ दो वड़ा पाव मिर्च के साथ खाकर पानी पी लेते थे. ताकि रात तक भूख न लगे. उन्होंने ये भी बताया कि एक समय उन्होंने बैंक में प्यून की नौकरी की. जहां उन्हें सिर्फ 14 रु. ही मिला करते थे. इस बात की भनक आज तक उनके माता, पिता, भाई, बहन या पत्नी को भी नहीं लगी. इंडस्ट्री में भी कई बार उनकी इंसल्ट हुई. कई बार ऐसी नौबत भी आई कि उन्हें कॉस्ट्यूम रूम में बैठकर समय बिताना पड़ा.  

एफआईआर ने बदली किस्मत

सालों की मेहनत के बाद FIR में काम करने का मौका मिला. जिस में उनका किरदार इतना हिट हुआ कि लोग उन्हें पहचानने लगे. और, शादियों, बर्थडे और यहां तक कि बच्चों के मुंडन में भी बुलाने लगे. एक दिलचस्प किस्सा ये भी था कि एक फोटो के वायरल होने के बाद लोग सच में उन्हें प्रोफेशनल नाई समझने लगे थे. इस शो ने किस्मत ऐसे बदली कि शादियों में डांस के लिए उन्हें लाखों मिलने लगे. पर्सनल लाइफ में भी उनकी कहानी बेहद दिलचस्प है. उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की थी. वो भी सिर्फ ढाई सौ रु. में. जिसमें से सौ रु. उनकी पत्नी ने दिए थे और डेढ़ सौ उनके दोस्त ने. आज उनके पास सब कुछ है. मलाल है तो बस इस बात का कि उनके माता पिता ये सब देखने के लिए उनके साथ नहीं हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gopinath Gandotra, FIR
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com