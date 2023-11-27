Filmfare OTT Awards 2023: आलिया भट्ट को ओटीटी पर आते ही मिला ये अवॉर्ड, विजय वर्मा की 'दहाड़' ने भी दिखाया दम

Filmfare OTT Awards 2023 की अवॉर्ड नाइट में सितारों का जमावड़ा लगा और विनर्स की लिस्ट ने तो फैन्स का दिल खुश कर दिया.

Filmfare OTT Awards 2023: आलिया भट्ट को ओटीटी पर आते ही मिला ये अवॉर्ड, विजय वर्मा की 'दहाड़' ने भी दिखाया दम

अवॉर्ड सेरेमनी में दिखे स्टार्स के ग्लैमरस लुक

नई दिल्ली:

इंडियन स्ट्रीमिंग क्षेत्र में कहानी कहने की कला का जश्न मनाने और सम्मान करने वाला फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स रविवार 27 नवंबर को बहुत धूमधाम से हुआ. इस साल आलिया भट्ट, मनोज बाजपेयी, राजकुमार राव, करिश्मा तन्ना उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने एक्टिंग अवॉर्ड्स अपने नाम किए. यह आलिया भट्ट के लिए एक बड़ा मौका था क्योंकि उन्हें अपने ओटीटी डेब्यू डार्लिंग के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड मिला. मनोज वाजपयी को सिर्फी एक बंदा काफी के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला.

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वेब सीरीज कोहरा, स्कूप और मोनिका ओ माई डार्लिंग और गुलमोहर जैसी फिल्मों ने भी इस साल विजेताओं की लिस्ट में जगह बनाई. हालांकि यह विक्रमादित्य मोटवानी की जुबली थी जो सिनेमैटोग्राफी सहित अलग-अलग में 5 से ज्यादा अवॉर्ड जीतकर आगे रही.

अपनी शानदार परफॉर्मेंस से दर्शकों को इंप्रेस करने के बाद बड़ी जीत हासिल करने वाले कुछ दूसरे सितारे थे, सुविंदर विक्की जिन्हें नेटफ्लिक्स सीरीज कोहरा में उनके रोल के लिए बेस्ट एक्टर सीरीज का पुरस्कार दिया गया. विजय वर्मा को दहाड़ के लिए अवॉर्ड मिला. फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड्स 2023: आलिया भट्ट, मनोज बाजपेयी ने बड़ी जीत हासिल की. जुबली ने टॉप अवॉर्ड्स जीते.

यहां है विनर्स की पूरी लिस्ट:

Best Director Series - Vikramaditya Motwane (Jubilee)

Best Director, Critics - Randeep Jha (Kohrra)

Best Actor, Series (Male): Drama - Suvinder Vicky (Kohrra)

Best Actor, Series (Male), Critics: Drama - Vijay Varma (Dahaad)

Best Actor, Series (Female): Drama - Rajshri Deshpande (Trial By Fire)

Best Actor, Series (Female), Critics: Drama - Karishma Tanna (Scoop) and Sonakshi Sinha (Dahaad)

Best Supporting Actor, Series (Male): Drama - Barun Sobti (Kohrra)

Best Supporting Actor, Series (Female): Drama - Tillotama Shome (Delhi Crime Season 2)

Best Actor, Series (Male): Comedy - Abhishek Banerjee (The Great Weddings Of Munnes)

Best Actor, Series (Female): Comedy - Maanvi Gagroo (TVF Tripling)

Best Supporting Actor, Series (Male):Comedy - Arunabh Kumar (TVF Pitchers S2)

Best Supporting Actor, Series (Female): Comedy - Shernaz Patel (TVF Tripling S3)

Best Comedy (Series/Specials) - TVF Pitchers S2

Best Non-fiction Original, Series/Special Cinema Marte Dum Tak

Best Film, Web Original - Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai

Best Director, Web Original Film - Apoorv Singh Karki (Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai)

Best Actor, Web Original Film (Male) - Manoj Bajpayee (Sirf Ek Bandaa Kaafi Hai)

Best Actor, Critics' (Male): Film - Rajkummar Rao (Monica O My Darling)

Best Actor, Web Original Film (Female) - Alia Bhatt (Darlings)

Best Actor, Critics' (Female): Film - Sharmila Tagore (Gulmohar) and Sanya Malhotra (Kathal)

Best Supporting Actor, Web Original Film (Male) - Suraj Sharma (Gulmohar)

Best Supporting Actor, Web Original Film (Female) - Amruta Subhash (Lust Stories 2) and Shefali Shah (Darlings)

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