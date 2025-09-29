विज्ञापन

मुझे Kiss करने की कोशिश की... नशे में धुत थे डायरेक्टर सुभाष घई! एक्ट्रेस ने लगाया गलत हरकत की कोशिश का आरोप

Actress nehal vadolia accuses Director Subhash Ghai : एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने फिल्ममेकर सुभाष घई पर गंभीर आरोप लगाए हैं. नेहल का कहना है कि एक पार्टी के दौरान घई ने नशे में उनसे जबरन किस करने की कोशिश की. इस खुलासे के बाद बॉलीवुड में हड़कंप मच गया है.

सुभाष घई पर एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने लगाया आरोप
वेबसीरीज़ मस्तराम और रियलिटी शो हाउस अरेस्ट में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने हाल ही में ऐसा खुलासा किया है जिसने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. नेहल का दावा है कि एक मुलाकात के दौरान मशहूर फिल्ममेकर सुभाष घई ने उन्हें किस करने की कोशिश की. उस समय वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थीं, जो घई का मैनेजर भी था. मुलाकात के दौरान तारीफों के बीच माहौल अचानक असहज हो गया. नेहल का आरोप है कि डायरेक्टर नशे में थे और उन्होंने गलत हरकत करने की कोशिश की.

वाइन के बहाने बढ़ीं नजदीकियां

नेहल ने बताया कि उस शाम की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी. उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें घई के घर ले जाकर रेड वाइन ऑफर की. बातचीत के बीच अचानक डायरेक्टर उनकी तारीफें करने लगे. उन्होंने कहा- 'तुम्हारी स्माइल बहुत खूबसूरत है... तुम बहुत सेक्सी लगती हो... तुम्हारा बड़ा नाम होगा बॉलीवुड में... जब तुम हंसती हो तो बहुत प्यारी लगती हो'. शुरुआत में लगा मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन बातें धीरे-धीरे अजीब लगने लगीं.

बालकनी दिखाने का बहाना और फिर

नेहल ने आगे कहा- 'उन्होंने मुझे बालकनी से बाहर का नजारा दिखाने बुलाया. मैं असहज हो गई और वापस अंदर चली गई. फिर मैं वॉशरूम गई. जैसे ही बाहर निकली, सुभाष जी कमरे में आ गए. वो सीधे मेरी तरफ बढ़े. आंखें बंद थीं और मैं समझ ही नहीं पाई. इतने करीब आ गए कि उनके होंठ मेरे गाल को छू गए. उस पल मुझे लगा वो लिप्स पर किस करने वाले थे.

“बॉयफ्रेंड पर भी गुस्सा निकाला

नेहल का कहना है कि इस घटना के बाद उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड पर भी गुस्सा उतारा. मैंने उससे कहा- तुम मुझे यहां क्यों लाए? तुम इनके मैनेजर हो मतलब तुम्हें सब पता होगा. मुझे लगा उसने मुझे फंसा दिया है. उस वक्त मुझे उस पर भी भरोसा नहीं रहा और मैंने उससे रिश्ता खत्म कर लिया.

ग्लैमरस इमेज से बनाई पहचान”

नेहल वडोलिया अपनी बेबाक इमेज और बिंदास अदाओं के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने मस्तराम, फुलझड़ी और जलेबी बाई जैसी वेबसीरीज़ में काम किया है और अपने ग्लैमरस अंदाज से अलग पहचान बनाई है.हालांकि इस बार वो चर्चा में हैं और वजह काफी चौंकाने वाली है.

