गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में निर्देशक दुष्यंत प्रताप सिंह का डेब्यू, करेंगे 'बच के रहना रे बाबा' का निर्देशन

जाने-माने फिल्म बॉलीवुड निर्देशक दुष्यंत प्रताप सिंह अब गुजराती सिनेमा में अपने निर्देशन की शुरुआत करने जा रहे हैं. वह अपनी पहली गुजराती फिल्म ‘बच के रहना रे बाबा' का निर्देशन करेंगे. इस फिल्म का निर्माण दुबई स्थित भारतीय व्यवसायी प्रीतेश पटेल और अल्पेश पटेल कर रहे हैं, जो दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर में जाना-पहचाना नाम हैं. प्रीतेश पटेल और अल्पेश पटेल दुबई की प्रतिष्ठित रियल एस्टेट कंपनी अक्षर रियल एस्टेट एलएलसी से जुड़े हुए हैं. इस फिल्म के माध्यम से वे तेजी से आगे बढ़ रहे गुजराती फिल्म उद्योग में अपना योगदान देना चाहते हैं.

गुजराती सिनेमा की बढ़ती लोकप्रियता

फिल्म को लेकर दुष्यंत प्रताप सिंह ने कहा कि यह उनकी पहली गुजराती फिल्म है और वे इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित हैं. उन्होंने कहा कि गुजराती सिनेमा हर दिन और अधिक मजबूत होता जा रहा है. उनके अनुसार, आज गुजराती फिल्मों को न केवल भारत में बल्कि यूएई, थाईलैंड, अन्य एशियाई देशों, यूरोप और खासतौर पर अमेरिका में भी अच्छा दर्शक वर्ग मिल रहा है.

जनवरी में होगी आधिकारिक घोषणा

फिल्म ‘बच के रहना रे बाबा' की आधिकारिक घोषणा जनवरी के पहले सप्ताह में की जाएगी. इसी के साथ फिल्म की स्टार कास्ट का भी खुलासा किया जाएगा. बॉलीवुड से जुड़े सूत्रों के अनुसार, फिल्म के लिए कुछ जाने-माने कलाकारों को साइन किया जा चुका है, जिनकी आधिकारिक घोषणा जल्द की जाएगी.

नए कलाकारों को मिलेगा मौका

फिल्म में अनुभवी कलाकारों के साथ-साथ अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जैसे शहरों से नए और उभरते हुए कलाकारों को भी अवसर दिया जाएगा. फिल्म की पूरी शूटिंग अहमदाबाद में की जाएगी. निर्देशक दुष्यंत प्रताप सिंह बॉलीवुड में ‘द हंड्रेड बक्स', ‘त्राहिमाम' और ‘ज़िंदगी शतरंज है' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. साथ ही वे राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय अवॉर्ड फंक्शन्स और अपनी चर्चित पुस्तक ‘सात्यकि: द्वापर का अजेय योद्धा' के लिए भी सुर्खियों में रहे हैं.