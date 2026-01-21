Dhurandhar Box Office Collection Day 47: जाते-जाते भी नहीं जा रहा धुरंधर का खुमार, 47वें दिन कमाए इतने करोड़

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर बॉक्स ऑफिस की बेताज बादशाह बन चुकी है. 2025 में तो इस फिल्म ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर राज किया ही अभी रिलीज के डेढ़ महीने बाद भी ये नई नई रिलीज फिल्मों को टक्कर दे रही है. 5 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर को थियेटर में आए 47 दिन हो चुके हैं और इस फिल्म को देखने वालों की संख्या अभी भी बनी हुई है. ऐसा लग रहा है कि फिल्म देख चुके लोग भी शायद दोबारा देखने पहुंच रहे हैं. यही वजह हो सकती है कि ये फिल्म उतरते-उतरते भी थियेटर से निकल नहीं पा रही है.

धुरंधर ने 47वें दिन कितने कमाए?

भई ऐसा है कि सवाल पूछने से पहले दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि आंकड़ा अब भी करोड़ों में ही है. ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क पर दिए गए आंकड़ों की मानें तो रणवीर सिंह के लीड रोल वाली इस फिल्म ने पहले दिन 1.50 करोड़ रुपये कमाए हैं. पिछले मंगलवार यानी कि 40वें दिन भी धुरंधर के खाते में 2.6 करोड़ रुपये आए थे. अभी तक कमाई में हर दिन उतार चढ़ाव दिख रहा है. ऐसा लग रहा है कि कुछ और दिन फिल्म लगी रही तो धुरंधर-2 के रिलीज होने तक कमाई का सिलसिला रुकेगा नहीं.

धुरंधर का बजट ?

कमाई के मालमे में धुरंधर साबित हो रही इस फिल्म के बजट की बात करें तो विकिपीडिया पर बजट करीब 250 से 475 करोड़ तक बताया जा रहा है और इसमें धुरंधर-2 का खर्च भी शामिल है क्योंकि शूटिंग तो साथ साथ ही पूरी हो चुकी थी. अब तो केवल पार्ट-2 को रिलीज किया जा रहा है. तारीख नहीं पता तो बता दें कि धुरंधर-2 19 मार्च को रिलीज हो रही है.