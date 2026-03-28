Dhurandhar 2 : धुरंधर में आई धुरंधर का किरदार पाकिस्तान के नेता नबील गबोल से मिलता जुलता है. वहीं हाल ही में एक कंटेंट क्रिएटर के साथ बातचीत में, नबील गबोल ने कहा कि राकेश बेदी का निभाया गया जमील जमाली का कैरेक्टर उनसे मिलता-जुलता है, खासकर इसलिए क्योंकि कहानी में दिखाए गए समय में वह ल्यारी से नेशनल असेंबली (MNA) के मेंबर थे. उन्होंने कैरेक्टर को जिस तरह से दिखाया गया है, उस पर नबील ने अपनी नासंदगी जाहिर की. खासकर उस ट्विस्ट की, जिसमें कैरेक्टर को एक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के तौर पर दिखाया गया है. "सच तो यह है कि वे पाकिस्तान या पाकिस्तानी आर्मी से लड़ नहीं सकते, इसलिए उन्होंने इसके बजाय एक मूवी बनाई. इसके जरिए, उन्होंने ल्यारी को इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर कर दिया है. ल्यारी के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता. वे बहुत मजबूत हैं.

उन्होंने मेरा रोल करने के लिए एक कॉमेडियन, राकेश बेदी को इस्तेमाल किया और उन्हें नबील गबोल के तौर पर दिखाया. राकेश बेदी ने बाद में दावा किया, 'नहीं, मैंने इसे सिर्फ नबील गबोल पर बेस्ड नहीं किया. मैंने इसे सभी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का एक आम चित्रण बनाया'. हालांकि, 2007 में ल्यारी के MNA नबील गबोल थे."

सोशल मीडिया पर अपने ऊपर हो रही ट्रोलिंग पर बात करते हुए, गबोल ने कहा, "मैं इंडियन सोशल मीडिया पर बहुत सारी ट्रोलिंग देख रहा हूं, जिसमें पूछा जा रहा है कि नबील गबोल चुप क्यों हो गए हैं. खैर, आज 26 तारीख है, और मैं आपको एक जोरदार जवाब दूंगा, जैसे पाकिस्तानी आर्मी ने आपको जवाब दिया था. जैसे आपके छह प्लेन मार गिराए गए थे, वैसे ही मैं आपको ल्यारी असल में क्या है, इस बारे में भी सही जवाब दूंगा." उन्होंने आगे कहा कि वह अपनी एक फिल्म के जरिए जवाब देने का प्लान बना रहे हैं, उन्होंने कहा कि वह घटनाओं के अपने वर्जन से इंस्पायर्ड एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, जिसका टाइटल शायद ल्यारी का गब्बर होगा.



गबोल ने पहले भी ऐसी ही चिंता जताई थी जब पहली धुरंधर फिल्म रिलीज हुई थी. उस समय, उन्होंने फिल्म में अपने किरदार की बुराई की थी और अपने कैरेक्टर को जिस तरह दिखाया गया था, उससे नाखुशी जताई थी. "जो मेरा रोल दिखाया गया है, मेरा रोल बहुत दबंग था और दबंग इस तरह से था कि इनमें मेरे रोल को सही तरीके से नहीं दिखाया गया."

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर फ्रेंचाइजी में रणवीर सिंह कराची के ल्यारी इलाके में काम करने वाले एक इंडियन जासूस के रोल में हैं. फिल्मों में अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन और संजय दत्त भी अहम रोल में हैं. दूसरी किस्त बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता के तौर पर उभरी है, खबर है कि रिलीज के एक हफ्ते के अंदर ही इसने दुनिया भर में 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया.