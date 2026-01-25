विज्ञापन

धर्मेंद्र के चेहरे की चमक के आगे फीके पड़ गए थे 100 सूरज, निधन से 13 साल पहले राष्ट्रपति से मिला था ये सम्मान

धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान की घोषणा के बीच धरम पाजी की एक पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है. इस तस्वीर में धरम जी की स्माइल देखते ही बनती है.

नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा के असली हीमैन. जिन्होंने ना केवल रोमांस बल्कि एक्शन, इमोशन और कॉमेडी से भी फैन्स का दिल जीता. उनकी लंबी फिल्मोग्राफी में ऐसे कई नगीने जड़े हैं जो उन्हें अलग-अलग पीढ़ियों का पसंदीदा स्टार बनाती हैं. दुनिया से जाते-जाते भी उन्होंने अपनी अदाकारी की चमक बिखेरी और इक्कीस जैसी वॉर ड्रामा फिल्म से दर्शकों की रूह चूम ली. सिनेमा में उनका एक खास योगदान रहा जिसके लिए उन्हें हमेशा सम्मानित किया गया है. साल 2012 में उन्होंने भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा गया था. ये वो साल था जब धरम जी अवॉर्ड लेने के लिए दिल्ली पहुंचे थे. यह कार्यक्रम 4 अप्रैल 2012 में हुआ था. 

सम्मान लेते हुए कुछ यूं मुस्कुरा रहे थे धरम पाजी

धर्मेंद्र की 2012 की वो तस्वीर आज भी सभी की आंखों में बसती है. धरम जी ब्लू-ब्लैक से मिलते जुलते किसी गहरे रंग के सूट में सम्मान लेने पहुंचे थे. नीली और गोल्डन कलर की टाई हिंदी सिनेमा के हीमैन की शोभा बढ़ा रही थी और इस लुक पर चार चांद लगा रही थी उनकी प्यारी से मुस्कान. वही मुस्कान वही स्माइल जो लंबे समये से फैन्स के दिलों में बसती है. 24 नंवबर को वो मनहूस दिन शायद ही कोई धर्मेंद्र फैन भूल सकता है जब धरम पाजी ने इस दुनिया को अलविदा कहा.

निधन के बाद मिल रहा पद्म विभूषण

लीजेंड्री एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई है. धर्मेंद्र के अलावा सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा हुई. अल्का याग्निक को और ममूटी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा. 

