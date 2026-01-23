धर्मेंद्र के निधन के बाद पहली बार नजर आईं पहली पत्नी प्रकाश कौर, मां का हाथ थामे दिखे सनी देओल, फैंस कहेंगे- बेटा हो तो ऐसा

बॉलीवुड की दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के जाने के बाद उनका पूरा परिवार गहरे सदमे उभर रहा है. उनके बड़े बेटे धर्मेंद्र की फिल्म बॉर्डर-2 23 जनवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है. इस बीच धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर बादल अपने बेटे सनी देओल के साथ एयरपोर्ट पर नजर आईं. ये नजारा देखने वालों के लिए काफी भावुक करने वाला था, क्योंकि लंबे समय बाद जब प्रकाश कौर नजर आई, तो लोगों की नजर उन पर टिक गई. वहीं फैंस सनी देओल की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. आइए आपको दिखाते हैं सनी देओल और प्रकाश कौर बादल का ये वीडियो.

धर्मेंद्र के जाने के बाद पहली बार स्पॉट हुई प्रकाश कौर

इंस्टाग्राम पर मुंबई एयरपोर्ट का एक वीडियो शेयर किया गया है, इस वीडियो में प्रकाश कौर बादल अपने बड़े बेटे सनी देओल के साथ नजर आ रही हैं. सनी अपनी मां प्रकाश का पूरा ख्याल रखते दिखाई दे रहे हैं. वो अपनी मां का हाथ थामे हुए हैं और हर कदम पर उन्हें संभालते हुए दिखें. प्रकाश कौर के चेहरे से दुख साफ छलक रहा था, सिंपल से सूट में प्रकाश कौर एकदम सादगी भरे अंदाज में नजर आई और काफी गंभीर भी दिखीं. वहीं, सनी देओल भी चेक्स शर्ट में इंटेंस मूड में ही नजर आए और मीडिया से फेस भी नहीं मिलाया.

कौन हैं प्रकाश कौर बादल

बता दें कि प्रकाश कौर बादल धर्मेंद्र की पहली पत्नी है, जिनसे उनकी शादी 1954 में हुई थी. इस शादी से उनके चार बच्चे हैं सनी देओल, बॉबी देओल अजीता और विजेता हैं. हालांकि, इसके बाद धर्मेंद्र ने 1980 में बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से दूसरी शादी की, जबकि अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया. वो हमेशा उनके साथ बेहद ही अच्छे से रहा करते थे. प्रकाश कौर भी धर्मेंद्र के बेहद करीब थीं, धर्मेंद्र के जाने के बाद प्रकाश कौर के साथ ही उनका पूरा परिवार सदमे में है. एयरपोर्ट पर जब सनी देओल और प्रकाश कौर को एक साथ देखा गया, तो ये एक बेटे और मां के बीच गहरे रिश्ते और दर्द भरे समय की झलक थी, जिसने हर किसी को भावुक कर दिया.