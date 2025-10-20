विज्ञापन

एकता कपूर की दिवाली पार्टी में पहुंची धनश्री वर्मा, फुलझड़ी जलाती आईं नजर

दिवाली का उत्साह लोगों में आज जोरों पर हैं. टीवी के सितारे भी दीवाली को खूब धूमधाम से मनाते हैं. टीवी इंडस्ट्री में एकता कपूर दीवाली पार्टी में टीवी के सितारे शिरकत करते हैं.

एकता कपूर की दिवाली पार्टी में पहुंची धनश्री वर्मा
नई दिल्ली:

Diwali 2025 Party: दिवाली का उत्साह लोगों में आज जोरों पर हैं. टीवी के सितारे भी दीवाली को खूब धूमधाम से मनाते हैं. टीवी इंडस्ट्री में एकता कपूर दीवाली पार्टी में टीवी के सितारे शिरकत करते हैं. हर साल एकता दिवाली पार्टी होस्ट करती हैं. टीवी से लेकर फिल्मी दुनिया के सितारे इस पार्टी में आकर चार चांद लगा देते हैं. इस साल भी एकता ने दिवाली पार्टी होस्ट की. जहां टीवी के कई जाने-मानें सितारों ने आकर रोशनी बिखेरी. इस पार्टी में ‘राइज एंड फॉल' के विनर अर्जुन बिजलानी से लेकर करण कुंद्रा तक शामिल हुए.  

एकता की पार्टी में धनश्री वर्मा भी दिखीं. धनश्री ने दिवाली पार्टी में गुलाबी लाल रंग की स्ट्रक्चर्ड साड़ी और कढ़ाई वाला ब्लाउज पहना था. हाथ में फूलझड़ी पकड़े धनश्री ने पोज भी दिए. सोशल मीडिया पर धनश्री का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो पैप्स के सामने दिवाली का जश्न मनाती दिखाई दे रही हैं.

ये सितारे हुए थे शामिल 
पाटी में करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश के साथ पहुंचे. टीवी के मशहूर कपल करण और तेजस्वी एकता कपूर की दिवाली पार्टी में अपने अंदाज में पहुंचे. तेजस्वी ब्लैक कलर की साड़ी में बला की खूबसूरत दिखाई दीं. वहीं इस दौरान करण ने पेस्टल ऑफ व्हाइट कलर का कुर्ता कैरी किया.  

‘बिग बॉस 13' फेम माहिरा शर्मा भी पार्टी  में पहुंचीं. यहां वह येलो कलर का अनारकली सूट कैरी किए नजर आईं. येलो कलर के आउटफिट में माहिरा बेहद खूबसूरत लगीं.  हुमा कुरैशी यहां अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित सिंह के साथ नजर आईं. रचित ने जहां ब्लैक कलर का कुर्ता पहना, वहीं हुमा ने ब्लू कलर का सूट कैरी किया. वहीं अर्जुन बिजलानी पत्नी नेहा स्वामी के साथ पहुंचे. करण पटेल पत्नी अंकिता भार्गव के साथ आए. 

